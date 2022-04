La blogger americana Rachel Hollis ha postato un messaggio diventato virale in tutto il mondo e che è stato lodato da centinaia di migliaia di donne.

Rachel Hollis: il messaggio virale

La blogger americana Rachel Hollis, madre di tre figli, ha postato sui social un lungo messaggio dedicato alla body positivity presto diventato virale in tutto il mondo.

Nella foto condivisa sui social Rachel Hollis si mostrava in bikini e senza filtri e nella didascalia ha scritto:

“Ho le smagliature e indosso un bikini. Ho una pancia che è sempre flaccida perché ha portato il “peso” di tre bambini giganti e indosso un bikini. Il mio ombelico è cadente …(che è qualcosa che non sapevo nemmeno fosse possibile prima!!) e indosso un bikini. Indosso un bikini perché sono orgogliosa di questo corpo e di ogni segno“, e ancora:

“Quei segni dimostrano che sono stata benedetta abbastanza per aver potuto portare in grembo i miei bambini e la pancia flaccida significa che ho lavorato duramente per perdere peso.(…) Non sono cicatrici signore, sono medaglie al valore e ve le siete guadagnate.

Mostrate quel corpo con orgoglio!Le donne vogliono la verità. Va bene mostrare le proprie vite sui social media con i capelli al vento e gli abiti carini, ma dobbiamo essere oneste. La verità ci fa sentire che non siamo soli … la verità ci fa pensare”. Il suo post ha fatto il pieno di like e ha raggiunto oltre 350mila like in appena 3 giorni. Come lei molte altre celebrità, straniere e non, hanno scritto messaggi di questo tipo: tra loro anche Arisa e Aurora Ramazzotti.