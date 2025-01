Un incontro di culture: Italia e Giappone

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande significato per le relazioni tra Italia e Giappone, con l’Expo di Osaka che fungerà da palcoscenico per celebrare un legame culturale che dura da oltre un secolo. Questo evento non solo metterà in luce le eccellenze italiane, ma offrirà anche un’opportunità unica per esplorare come le due culture si siano influenzate a vicenda nel corso degli anni. La rivista INTERNI dedica un numero speciale a questo tema, approfondendo le connessioni tra architettura, design e arte.

Il Padiglione Italia: un simbolo di innovazione

Il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella, rappresenta un esempio di come l’architettura possa riflettere valori di sostenibilità e bellezza. La sua concezione si ispira alla Città Ideale, un concetto che unisce tradizione e innovazione, e che si propone di mostrare il meglio dell’arte e del design italiano. Attraverso un percorso espositivo studiato, i visitatori potranno immergersi in un viaggio che celebra l’intelligenza artigiana e la creatività italiana, elementi che hanno reso il nostro paese un punto di riferimento nel mondo.

Influenze culturali: il giapponismo

Un aspetto affascinante di questa edizione di INTERNI è l’approfondimento sul giapponismo, termine che descrive l’influenza culturale e estetica del Giappone sull’arte e il design italiani. Artisti e designer giapponesi, come Kengo Kuma e Oki Sato, condividono le loro esperienze e il loro legame con l’Italia, evidenziando come le tradizioni giapponesi abbiano ispirato opere iconiche nel panorama del design contemporaneo. Questo scambio culturale non è un fenomeno recente, ma affonda le radici nei primi del Novecento, quando l’architettura giapponese ha cominciato a influenzare il razionalismo europeo.

Un evento da non perdere a Parigi

Il 17 gennaio, il MAD – Musée des Arts Décoratifs di Parigi ospiterà la presentazione del numero speciale di INTERNI, un evento che riunirà esperti e appassionati di design e cultura. Sarà un’occasione per discutere delle reciproche contaminazioni tra Italia e Giappone, con la partecipazione di figure di spicco come Gilda Bojardi e Mario Cucinella. Questo incontro non solo celebrerà il legame tra i due paesi, ma offrirà anche spunti di riflessione sulle sfide e le opportunità future nel campo del design e dell’architettura.