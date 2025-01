Il futuro della moda italiana: sfide e opportunità nel 2024

Un settore in evoluzione

Il settore della moda italiana, uno dei pilastri dell’economia nazionale, si trova ad affrontare un periodo di incertezze e sfide. Con un fatturato che si attesta attorno ai 100 miliardi di euro, la moda rappresenta la seconda industria del paese, subito dopo quella alimentare. Tuttavia, le recenti tensioni geopolitiche e il crollo del mercato cinese hanno messo a dura prova le aziende del settore. Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, ha evidenziato come il 2024 si preannunci complicato, con una previsione di calo del fatturato del 3%. Nonostante ciò, la fiducia nel settore rimane alta, con aspettative di ripresa già a partire dalla fine dell’anno prossimo.

Le sfide da affrontare

Il comparto moda deve fare i conti con una contrazione dei consumi, in particolare in Cina, dove il potere d’acquisto è diminuito. Questo ha avuto ripercussioni anche sulle boutique europee, dove si registra una flessione significativa nelle vendite di abbigliamento e accessori. Mentre i settori dei cosmetici e dei gioielli continuano a crescere, l’abbigliamento ha subito un arretramento dell’8%. La sfida per il settore è quindi quella di rimodulare le strategie, puntando su mercati emergenti come il Giappone, la Corea e gli Stati Uniti, dove si spera di vedere una ripresa.

Strategie per la ripresa

Per affrontare questa fase di crisi, è fondamentale che le aziende del settore moda investano nella creatività e nell’innovazione. Capasa sottolinea l’importanza di raccontare storie e di mantenere viva l’attenzione sulla moda italiana, che è sinonimo di qualità e creatività. Inoltre, è cruciale che il governo sostenga le piccole e medie imprese, che rappresentano una parte significativa del settore. La richiesta di aiuti statali e di una proroga della cassa integrazione per le aziende con meno di 15 dipendenti è un passo importante per garantire la sopravvivenza di queste realtà. La moda italiana ha bisogno di un sostegno concreto per continuare a brillare sulla scena internazionale.