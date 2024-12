Il fascino delle streghe nella moda contemporanea

La figura della strega ha sempre esercitato un fascino particolare, non solo nella letteratura e nel cinema, ma anche nel mondo della moda. Il termine “glamour” stesso, che evoca un senso di incanto e bellezza, ha radici che affondano nel concetto di stregoneria. Oggi, le streghe sono tornate a far parlare di sé, influenzando le tendenze e i look delle celebrità sui red carpet e nelle collezioni dei designer.

Il ritorno delle streghe nel cinema e nella moda

Negli ultimi anni, il cinema ha riscoperto il fascino delle streghe, portando sul grande schermo storie che mescolano il fantastico con il gotico. Film come “Wicked” e il remake di “Nosferatu” hanno riportato in auge personaggi iconici, come Elphaba e Glinda, che non solo incantano il pubblico, ma influenzano anche le scelte stilistiche delle attrici. Celebrità come Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno saputo reinterpretare questi ruoli con un tocco di modernità, sfoggiando look che celebrano la femminilità e il potere.

Stile e tendenze: dal dark al chic

Il trend delle streghe si riflette anche nei look delle celebrità sui tappeti rossi. Lady Gaga, ad esempio, ha catturato l’attenzione con il suo outfit total black, che ricorda le atmosfere gotiche e misteriose. Allo stesso modo, Monica Bellucci ha mostrato il suo lato più chic e oscuro, dimostrando che il glamour può convivere con l’occulto. Le sfilate di moda non sono da meno: designer come Dilara Findikoğlu hanno portato in passerella streghe contemporanee, sfidando le convenzioni e celebrando la figura femminile in tutte le sue sfaccettature.

Il potere della strega nella moda

La moda ha sempre avuto un rapporto complesso con la figura della strega. Da un lato, essa rappresenta una celebrazione della femminilità, dall’altro, un modo per sfidare le norme sociali. Vestirsi come una strega significa abbracciare un’estetica che va oltre il semplice abbigliamento: è un atto di ribellione e di affermazione di sé. Le collezioni attuali, ricche di riferimenti al mondo occulto, dimostrano che il fascino delle streghe è più vivo che mai, invitando tutte le donne a esplorare il loro lato più misterioso e potente.