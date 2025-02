Il trend del warm tone make up

Negli ultimi tempi, il warm tone make up ha conquistato il cuore di molte donne, diventando un vero e proprio must-have nel mondo della bellezza. Con oltre 67,9 milioni di post su TikTok, questo stile di trucco si contrappone al più freddo cool tone make up, portando con sé una ventata di calore e luminosità. Ma cosa rende il warm tone così speciale? La risposta risiede nelle sue tonalità calde e ambrate, che donano al viso un aspetto dolce e radioso, perfetto per chi sogna l’estate tutto l’anno.

Le caratteristiche del warm tone make up

Il warm tone make up si distingue per l’uso di tonalità dal sottotono caldo, che spaziano dal bronzo al marrone, passando per il terracotta e il beige caldo. Questo stile è particolarmente consigliato per chi appartiene alle “stagioni” di Armocromia Autunno e Primavera, ideale per chi ha un incarnato dorato o pesca, capelli medio scuri e occhi da nocciola a verde. L’effetto finale è un viso luminoso e sano, come se fosse baciato dal sole, che riesce a illuminare anche i giorni più grigi dell’inverno.

Come realizzare un perfetto warm tone make up

Per ottenere un warm tone make up impeccabile, è fondamentale partire da una base luminosa e satinata. Scegli fondotinta con base calda e dorata, che aiutano a scacciare il pallore invernale. Un correttore con sottotono giallo è l’ideale per mantenere l’incarnato luminoso. Non dimenticare il bronzer, da applicare sugli zigomi per riscaldare il viso, seguito da un blush nelle tonalità calde come il pesca o il corallo. Per gli occhi, opta per ombretti metallizzati nei toni del bronzo e dell’oro, oppure per un look più soft, scegli nuance opache di marrone caldo e rosa-pesca. Infine, per le labbra, punta su rossetti e gloss dal finish luminoso, come il nude dorato o il rosso corallo, per completare il look.