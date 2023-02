Chiara Iezzi del duo Paolo e Chiara ha svelato per la prima volta di aver vissuto un momento particolarmente buio e di essersi fatta aiutare.

Chiara Iezzi: il momento buio

Paola e Chiara hanno vissuto un lungo momento lontane dalle scene e, solo di recente, Chiara Iezzi ha confessato per la prima volta di aver vissuto un momento buio durante il quale sarebbe stata costretta a chiedere aiuto: “Ho avuto un po’ di disturbi che ho curato, sono stata dallo psicologo e altro.

Mi sono fatta aiutare dalla famiglia, i miei genitori mi sono stati molto vicini, come anche Paola. La richiesta d’aiuto poi è arrivata, ci sono riuscita, anche se all’inizio ho avuto un po’ di resistenza. Ho capito che era un momento in cui non stavo proprio bene e ha vinto la forza e il coraggio di uscire da questo dedalo in cui ero finita. Così ho chiesto aiuto agli altri”, ha affermato.

Oggi sembra che la cantante sia finalmente riuscita a riprendersi e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono quali sorprese le riserverà il futuro. Quest’anno, insieme alla sorella Paola, Chiara è tornata sul palco del Festival di Sanremo e le due hanno conquistato i fan con la loro performance.

La cantante ha confessato che, in passato, avrebbe sofferto il bullismo: “Sono timida e introversa e da ragazzina ho subito anche del bullismo.

Le persone mi prendevano di mira. Non mostravo la mia forza. La gente vuole vederti forte e se ti vede debole o in disparte spesso attacca. Non è facile parlare di queste cose e infatti non è che mi confidassi molto. Oggi però sono più serena”, ha ammesso.