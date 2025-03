Un legame indissolubile

Clizia Incorvaia, nota influencer e moglie di Paolo Ciavarro, ha recentemente condiviso il suo profondo dolore per la scomparsa della suocera Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo scorso. La Giorgi, attrice di grande talento, ha perso la vita a causa di un tumore al pancreas, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia. Clizia, visibilmente commossa, ha raccontato a Verissimo quanto fosse speciale il loro legame, sottolineando come Eleonora fosse in grado di comprenderla senza parole. “Ci capivamo con uno sguardo”, ha dichiarato, evidenziando la connessione profonda che le univa.

Il ricordo di momenti speciali

La Incorvaia ha ricordato i momenti trascorsi insieme, in particolare il legame che Eleonora aveva con i suoi figli. Nina, la figlia di Clizia, era molto legata alla nonna, e i due condividevano momenti di gioia e creatività. “Eleonora ha regalato a Nina la sua scatola di legno con tutti i pastelli”, ha raccontato Clizia, evidenziando quanto fosse importante per la piccola avere una figura così forte e affettuosa nella sua vita. La perdita di Eleonora ha portato Clizia a riflettere anche sul suo rapporto con la madre, che ha deciso di recuperare, mettendo da parte le incomprensioni del passato.

Affrontare il lutto con forza

Nonostante il dolore, Clizia ha espresso la sua determinazione a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. “Ho deciso di rimanere attiva e di non perdere la mia indipendenza come donna”, ha affermato, sottolineando l’importanza di essere presente per i suoi figli e per il marito. La Incorvaia ha anche condiviso la sua frustrazione nei confronti di coloro che, dopo la morte di Eleonora, hanno cercato di guadagnare visibilità sui social media, esprimendo affetto solo per ottenere ‘like’. “Tanti l’hanno osannata dopo la morte, ma negli ultimi 30 anni non ci sono mai stati”, ha dichiarato, evidenziando il suo disappunto per la superficialità di alcune persone.