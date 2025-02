Il potere del contouring per visi lunghi

Il contouring è una tecnica di make-up che ha rivoluzionato il modo di truccarsi, permettendo di ridefinire i lineamenti del volto e creare un effetto di armonia e simmetria. Per chi ha un viso lungo, il contouring può rivelarsi un alleato prezioso per riequilibrare le proporzioni e ottenere un aspetto più armonioso. In particolare, il naso gioca un ruolo fondamentale in questo processo, poiché un corretto contouring può dare l’illusione di un viso più corto e proporzionato.

Le regole del contouring per visi lunghi

Quando si parla di bellezza, la simmetria è un elemento chiave. I professionisti del settore, dai chirurghi estetici ai make-up artist, seguono la regola della sezione aurea, che divide il volto in sezioni per ottenere un equilibrio visivo. Per chi ha un viso lungo, l’obiettivo principale del contouring è ridurre l’effetto ottico della verticalità. Questo si ottiene scurendo le zone che si desidera minimizzare e illuminando quelle che si vogliono enfatizzare, con particolare attenzione al naso.

Scelta dei prodotti e applicazione

La scelta dei prodotti giusti è fondamentale per un contouring efficace. È importante optare per colori poco saturi e che si fondano bene con la pelle, evitando tonalità troppo scure o intense che possono risultare innaturali. Per applicare il contouring al naso, si consiglia di utilizzare un pennello rotondo per sfumare il prodotto. Invece di tracciare linee nette, è meglio creare un effetto sfumato che renda il naso visivamente più corto e proporzionato. Un trucco utile è disegnare una mezza luna sotto la punta del naso e ai lati, per poi unire i tratti con delicatezza.

Acconciature e il loro impatto sul viso lungo

Oltre al make-up, anche l’acconciatura gioca un ruolo cruciale nell’equilibrare le proporzioni del viso. Stili con volume laterale o onde morbide possono contribuire a creare un effetto più armonioso, mentre pettinature tirate verso l’alto tendono ad accentuare la lunghezza del viso. Ad esempio, il nuovo look di Rosé delle Blackpink, con ciuffi voluminosi e boccoli, è un ottimo esempio di come l’acconciatura possa esaltare il contouring e migliorare l’armonia del volto.