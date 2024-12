Un evento da sogno nel cuore di Roma

Il Christmas party organizzato da Simone Belli, celebre make-up artist delle star, è diventato un appuntamento imperdibile per il jet set romano. Da oltre dodici anni, questo evento trasforma la Capitale in un luogo di bellezza e divertimento, dove le donne possono riscoprire la loro essenza più autentica. Quest’anno, l’evento ha avuto luogo al Maxxi di Roma, un contesto che ha saputo esaltare l’atmosfera festiva e incantata.

Un viaggio tra bellezza e infanzia

Simone Belli ha voluto riportare i partecipanti a una dimensione più intima e umana, richiamando i ricordi dell’infanzia. L’evento si è trasformato in un vero e proprio Luna Park, dove ogni dettaglio è stato pensato per far vivere un’esperienza unica. Dalle luminarie incantevoli firmate Metalux, che hanno creato giochi di luce straordinari, alle golosità come le mele caramellate di Casa Manfredi, ogni aspetto è stato curato con attenzione per garantire un Natale indimenticabile.

Un’esperienza di bellezza a 360 gradi

Il Christmas party non è solo un evento, ma un’esperienza a tutto tondo. Grazie alla collaborazione con Comfort Zone, i partecipanti hanno potuto godere di trattamenti viso personalizzati, mentre Mac Cosmetics ha aggiunto un tocco glamour a tutte le presenti. Non sono mancati momenti di relax e divertimento, con giochi da Luna Park che hanno riportato tutti a un’infanzia spensierata. La musica, con i cori gospel di Anonima Armonisti, ha avvolto l’atmosfera in un abbraccio festoso, rendendo l’evento ancora più speciale.

Un messaggio di inclusività e libertà

Simone Belli ha sempre sostenuto che la bellezza deve essere un’esperienza personale e libera. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di esprimere se stessi senza alcun dress code: che si tratti di jeans o abiti da sera, l’importante è sentirsi a proprio agio. Questo messaggio di inclusività ha risuonato forte tra le tante dive presenti, come Miriam Leone e Carolina Crescentini, che hanno partecipato con entusiasmo, pronte a lasciarsi coccolare e a riscoprire la loro bellezza interiore.

In un mondo dove la bellezza è spesso associata a standard irraggiungibili, Simone Belli riesce a creare un ambiente dove ogni donna può sentirsi speciale e valorizzata. Il suo motto, ispirato a Walt Disney, «se puoi sognarlo, puoi farlo», si riflette perfettamente nell’atmosfera magica di questo evento, dove ogni partecipante ha potuto vivere un Natale all’insegna della luminosità e dello stile.