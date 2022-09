Icardi e Wanda Nara continuano a provocarsi. Lui viene a sapere di un flirt della ex e decide di pubblicare le loro ultime chat da separati.

Continua la separazione velenosa tra Mauro Icardi, ex stella dell’Inter, e Wanda Nara, modella e procuratrice del calciatore argentino. Lui ha deciso di pubblicare le chat con la ex moglie per vendicarsi e poi le mandarle un bacio che sa tanto di frecciatina.

Icardi pubblica sui social le chat con Wanda Nara

Già in passato la coppia Icardi-Nara aveva attraversato delle turbolenze a causa di un presunto tradimento del calciatore ai tempi del PSG. Wanda Nara era scappata con i figli a Milano e lui l’aveva raggiunta per farsi perdonare. Il primo tentativo era riuscito dato che la coppia è sembrata più forte di prima. Purtroppo però, di recente, le cose sono peggiorate e i due hanno annunciato la loro seprazione, non senza colpi di scena.

Wanda Nara contatta e chiama Icarda

Il calciatore argentino ha rivevuto delle voci, come tanti altri, di un presunto flirt tra Wanda Nara e il rapper L Gante. Indispettito, Icardi, ha deciso di pubblicare le chat con la ex moglie. Nonostante i due fossero separati, Wanda Nara chiedeva insistentemente all’ex compagno dove fosse e con chi fosse, minacciando anche di andare in Uruguay per delle foto che le erano arrivate.

Il botta e risposta tra i due e quel “bacio”

Infastidito per i messaggi e per le numerose telefonate, Icardi ha risposto:

“Sono davvero solo e non vedo perché dovrei darti delle spiegazioni. Vuoi organizzarmi la vita anche da separato?“.

Wanda Nara gli ha risposto:

“Perché sei un falso! Sia da sposato che da single. Non vuoi dirmi dove sei perché sei un furbo. Me ne vado a letto visto che non mi rispondi”.

L’ultimo messaggio, però, è stato di Icardi che ha scritto:

“Io bugiardo? Allora siamo uguali. Che tossica sei!“.

Il calciatore ha reso tutto questo pubblico e poi ha provocato la ex moglie pubblicando una foto in cui le manda un bacio. Si attende una risposta di Wanda Nara.

Qui sotto potete recuperare le Instagram Stories incriminate.