Ora dopo ora, giorno dopo giorno, emergono nuovi interessanti dettagli sulla fine di una delle relazioni più chiacchierate in Argentina: stiamo parlando del matrimonio di Mauro icardi e Wanda Nera, definitivamente naufragato nelle scorse settimane dopo 8 anni (e due figli).

Fanpage, per esempio, ha nelle scorse ore ricostruito passo per passo il rapporto, dando vita ad un quadro familiare che seppur apparentemente perfetto nascondeva dietro alla patina social centinaia di crepe.

Tradimento e bugia sono le due parole chiave per comprendere la rottura

Ecco dunque che, se si va un po’ più a fondo nella questione e si superano i filtri dei loro profili Instagram si scoprono tanti di quegli altarini che basterebbero per creare la trama di una soap opera.

Per esempio, si potrebbe parlare della delicata questione dei messaggi molto compromettenti che l’ormai ex marito di Wanda Mauro inviava a Eugenia “La China” Suarez. In un audio Whatsapp, Wanda Nara aveva rivelato, dopo avere scoperto le marachelle del marito, di essersi sentita tradita.

Mauro aveva anche provato a ricostruire tutto da zero, ma a rendere ancora più difficile le cose erano state le voci di un flirt fra la moglie e la sua guardia del corpo.

La ricostruzione, dunque, presenta un quadro incrinato alla base, dove le bugie, le mezze verità, i pettegolezzi avrebbero portato alla rottura insanabile e definitiva. Né Wanda Nara né Icardi, al di là del comunicato della soubrette, si sono espressi spiegando esattamente perché hanno deciso di lasciarci. Stando a queste premesse, ad ogni modo, sembra proprio che la risposta sia molto più semplice e scontata di quanto potremmo pensare.