Ritorna la serie drammatica che racconta la storia di una squadra di cacciatori diversi dal significato che tutti conosciamo. Ebbene sì, i cacciatori su cui si incentra la serie sono cacciatori particolari: vanno a caccia di giustizia e di vendetta, ma più nel dettaglio vanno a caccia di nazisti.

Hunters 2 sta per arrivare e l’attesa può definirsi conclusa.

Hunters 2: il cast della seconda stagione

Il cast di Hunters 2 si compone degli stessi personaggi vissuti durante il primo capitolo, anche se molto probabilmente non mancheranno nuovi ingressi e flashback emozionanti.

Di seguito i nomi di coloro che faranno parte del cast di Hunters 2:

Logan Lerman è Jonah Heidelbaum;

Josh Radnor è Lonny Flash;

Carol Kane;

Lilian Kaushtupper è Mindy Markowitz;

Saul Rubinek è Murray Markowitz;

Kate Mulvany è Sorella Harriet;

Tiffany Boone è Roxy Jones;

Louis Ozawa Changchien è Joe Torrance;

Jerrika Hinton è Millie Malone;

Greg Austin è Travis Leich;

Dylan Baker è Biff Simpson;

Lena Olin è il colonnello;

Jennifer Jason Leigh;

Emily Rudd;

Tommy Martinez

Considerando il finale della prima stagione, viene normale pensare che l’iconico Al Pacino abbia concluso la sua parte.

Se bene ricordiamo, infatti, la prima stagione di Hunters vede la scomparsa dell’attore. Tuttavia, pare che il volto del grande Pacino ritornerà sul piccolo schermo: il Fantasma, Meyer Offerman, farà il suo ritorno attraverso diversi flashback importanti.

Quando esce Hunters 2?

La seconda stagione di Hunters 2 arriverà ufficialmente il prossimo venerdì 13 gennaio 2023. Siete pronti a vivere una nuova avventura?

Dove vedere Hunters 2

La nuova stagione di Hunters approderà su Prime Video, il servizio connesso ad Amazon che consente di accedere a una grande quantità di contenuti video (film, serie-tv, cartoni, documentari etc.).

Il servizio di Prime consente inoltre di godere sia di numerosi vantaggi nelle spedizioni dei prodotti Amazon, sia di offerte riguardanti i prezzi degli stessi.

Per potere avere la possibilità di visionare Hunters 2, quindi, sarà necessario iscriversi al servizio. A differenza di Netflix, Amazon Prime Video offre la possibilità di fare una prova gratuita di 30 giorni, dopo i quali sarà possibile decidere se procedere con l’iscrizione e pagare un abbonamento (mensile o annuale), o se invece cancellare l’iscrizione.

Di che cosa parla Hunters 2? La trama della seconda stagione

Hunters racconta la storia di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti (da qui il titolo della serie-tv) che hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono come niente fosse tra le persone comuni. Come se non bastasse questi continuano a cospirare per creare il quarto Reich proprio negli Stati Uniti. Una volta scoperta la situazione, gli hunters decidono di unirsi con un solo e unico obiettivo: catturare tutti i nazisti e portare giustizia, oltre che vendetta.

Dopo il finale della prima stagione, anche nella seconda gli hunters continueranno a lavorare insieme per potere vendicare tutti i crimini commessi dai nazisti: una nuova avventura sta per cominciare. La scoperta che Hitler è vivo e vive con la moglie è stata uno shock per tutti e, con altissima probabilità, la seconda stagione ripartirà proprio da questo dettaglio.

Hunters 2 racconterà una storia ambientata in due linee temporali differenti; una ambientata nel passato e una ambientata nel 1979.

Il 13 gennaio 2023 avrà inizio una nuova storia vendicativa, oltre che un grande desiderio di ottenere giustizia.