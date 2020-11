La cucina di tutto il mondo è ricca di tantissimi piatti ottimi da preparare e consumare che apportano notevoli benefici al fisico e al benessere, in genere. Uno di questi è sicuramente l‘hummus, ecco di cosa si tratta, quali sono le sue proprietà e dove ordinarlo su Amazon per cucinarlo a casa.

Hummus

Con questo nome si indica una crema fredda che ha come ingrediente principale i ceci. Appartiene alla cucina mediorientale, soprattutto di paesi quali Turchia, Libano e Israele. Molto speziata, profumata e si consuma sia come antipasto per un aperitivo o anche salsa oppure come piatto per la prima colazione. L’origine risale a moltissimo tempo fa e per assonanza ricorda la parola humus che intende il composto organico, il suolo, la terra bagnata dai fiumi.

L’ingrediente principale per preparare questa salsa sono i ceci, il seme di una pianta che resiste sia alle alte temperature che all’umidità. Solitamente si prepara con i semi gialli di questa pianta, ma vi sono anche varianti rosse e nere. Con i ceci nella cucina italiana si preparano tantissimi piatti, quali panelle, panissa, ma anche la farinata.

Oltre ai ceci, a dare sapore all’hummus e questo gusto particolare, è sicuramente la tahina, crema di semi di sesamo bianco che dà all’hummus il classico aroma tostato garantendo di essere un piatto molto ricco e nutriente al tempo stesso.

La tahina è utile anche per preparare dolci e si può usare per bagnare il pane o nelle salse.

L’hummus si può mangiare in tantissimi modi diversi: a cucchiaiate, spalmare sul pane o la fetta biscottata come prima colazione oppure per dare maggiormente gusto e sapore ad alcuni piatti. Potet servirlo anche come aperitivo, antipasti o accompagnato da delle sardine.

Hummus: benefici

Un piatto che, sebbene appartenga a un altro tipo di cucina, sta pian piano conquistando i palati di diversi italiani al punto da introdurlo nella dieta proprio grazie ai tantissimi benefici e proprietà che lo caratterizzano.

Per chi ama i ceci, sicuramente ama anche l’hummus dal momento che è un piatto in cui sono l’ingrediente essenziale.

Potete anche prepararlo a casa con limone, ceci e tantissime spezie per dargli quel sapore in più. In base a uno studio che è stato pubblicato nel 2007 dall’Università di Tel Aviv, sono emerse tutte le qualità di questo piatto e prodotto. Prima di tutto, si è rivelato un antidepressivo naturale, per cui risulta particolarmente efficace per combattere questa patologia che colpisce tantissimi soggetti.

Regala una sensazione di benessere dal momento che stimola la produzione della serotonina, l’ormone della felicità e del buonumore. Aiuta a rilassarsi ed è un conciliante del sonno permettendo di riposare bene e serenamente. Essendo a base di ceci, ha tantissime proteine vegetali e dona energia.

Ricco di antiossidanti, sazia l’appetito e regola i livelli di zucchero nel sangue. Contiene tantissimi minerali quali ferro, potassio, calcio e anche le vitamine del gruppo B. Contiene magnesio e acido folico, oltre a retinolo che mantiene i tessuti giovani ed elastici. Ha proprietà diuretiche, quindi elimina l’acido urico. Sazia, favorisce la digestione, depura l’organismo e il colon. Povero di grassi, sano e gustoso, oltre a essere molto leggero.

Hummus: dove ordinarlo

Insieme all’hummus, per dare sapore e maggiore gusto ai piatti, potete anche usare la curcuma.