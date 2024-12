Harry e Meghan: Natale in California senza inviti dalla Royal Family

Un Natale lontano dalla Royal Family

Harry e Meghan Markle, il Duca e la Duchessa del Sussex, si preparano a trascorrere il Natale in California, lontano dalla Famiglia Reale britannica. Secondo fonti vicine alla coppia, non avrebbero ricevuto alcun invito per unirsi ai Windsor a Sandringham, confermando così le tensioni che caratterizzano i loro rapporti con Londra. La coppia non celebra le festività con la Royal Family dal 2018, anno delle loro nozze, e le recenti indiscrezioni non fanno altro che sottolineare un allontanamento sempre più marcato.

Le ragioni di una scelta

La decisione di rimanere negli Stati Uniti sembra essere influenzata da diversi fattori. In primo luogo, la mancanza di comunicazione tra Harry e suo padre, Re Carlo, ha contribuito a creare un clima di tensione. Fonti vicine al Duca del Sussex hanno rivelato che le chiamate di Harry al Re sono rimaste senza risposta, alimentando ulteriormente il malcontento. Inoltre, la volontà di Meghan di trascorrere il Natale con sua madre, Doria Ragland, sembra giocare un ruolo cruciale nella scelta della coppia. Doria, infatti, non ha altri familiari con cui festeggiare, rendendo comprensibile il desiderio di Meghan di rimanere accanto a lei durante le festività.

Un Natale diverso per i Sussex

Il Natale a Montecito, in California, sarà un momento di riflessione per Harry, che ha spesso espresso la sua nostalgia per i tempi trascorsi con la sua famiglia in Inghilterra. Tuttavia, la presenza dei loro due bambini, Archie e Lilibet, porterà sicuramente un’atmosfera di gioia e divertimento. Come molti genitori, Harry e Meghan si concentreranno sul rendere felici i loro figli, evitando conflitti e creando ricordi indimenticabili. Nonostante le aspettative di un possibile “miracolo natalizio” che potesse riunire la famiglia Windsor, sembra che anche quest’anno le cose rimarranno invariate, con Harry e Meghan che scelgono di rimanere lontani dalle tradizioni familiari.