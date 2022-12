Harnaam Kaur, chi è la modella con la barba?

Harnaam Kaur è una modella con la barba. All’età di 12 anni le è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico, che causa la crescita eccessiva della peluria su viso, braccia e petto.

Hanraam Kaur: chi è?

Harnaam Kaur è stata vittima di bullismo, ma oggi è fiera del suo aspetto, che le ha fatto guadagnare un posto tra i Guinness dei Primati.

Accettarsi non è sempre facile, può essere una conquista davvero importante, ma mai semplice. Fortunatamente ci sono persone che fanno guerra all’ideale di perfezione assoluta, che non esiste, e decidono di mostrarsi esattamente com’è, al naturale. Harnaam Kaur ha dovuto fare i conti con il suo aspetto, diventando anche vittima di bullismo. Non è stato facile, ma oggi è davvero orgogliosa di se stessa e del suo aspetto. La ragazza del Berskshire lotta contro i pregiudizi, le offese, gli insulti, gli sguardi e il bullismo fin da quando aveva solo 12 anni.

Le è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico, una patologia che come abbiamo detto causa la crescita eccessiva della peluria su viso, braccia e petto. Per questo motivo la sua faccia è completamente coperta da una folta barba, che durante la pubertà è cresciuta in fretta, caratterizzando la fase più delicata per intraprendere relazioni con i propri coetanei. Una ragazza con la barba non è ben vista dagli altri, per questo Hanraam Kaur ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili nella sua vita.

Fortunatamente è riuscita a farlo con una forza e una determinazione davvero uniche.

La svolta per Harnaam Kaur

Quelli dell’adolescenza sono stati gli anni più difficili per lei, come ha riportato The Guardian. Gli anni in cui l’autolesionismo le sembrava la via di fuga più semplice e l’idea del suicidio era diventata un conforto. “Volevo punire il mio corpo per l’aspetto che aveva. Volevo fargli male” ha raccontato una ragazza. Ad un certo punto, però, è arrivata la svolta, anche grazie alla sua grande fede, a cui si è aggrappata nel percorso di accettazione del proprio aspetto. Solo una volta nella sua vita la ragazza si è rasata completamente la barba. Un gesto compiuto anche dietro la pressione dei genitori, che soffrivano molto sapendo che la loro figlia era vittima di bullismo. Kaur non ha più voluto ripetere quel gesto, per rispetto di se stessa e per amore del proprio corpo, al naturale. Oggi, con il turbante in testa e l’eyeliner che le valorizza lo sguardo, è diventata una donna realizzata e fiera di se stessa. Ha superato i suoi limiti, tutte le cattiverie della gente, e si è impegnata in cause sociali contro il bullismo, vantando anche un eccellente seguito sui social network. Ha anche sfilato su una passerella della London Fashion Week e fa parte dei Guinness dei Primati, come la donna barbuta più giovane del mondo. Un grande esempio del fatto che la vera bellezza è soprattutto ciò che noi vogliamo che essa sia, al di là dei giudizi degli altri.