Un gesto inaspettato

Il mondo dello spettacolo è spesso costellato di eventi inaspettati e clamorosi, ma l’abbandono di Guillermo Mariotto dallo studio di Ballando con le Stelle ha lasciato tutti senza parole. Durante la puntata del 30 novembre, il noto stilista e giudice del programma ha deciso di lasciare lo studio, scatenando un vero e proprio caso mediatico. A distanza di settimane, Mariotto ha finalmente chiarito i motivi dietro a questa decisione, rivelando dettagli che mettono in luce la sua dedizione al lavoro e alla sua maison, Gattinoni.

Un impegno importante

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e donna, Mariotto ha spiegato che il suo gesto è stato necessario per “salvare sei mesi di lavoro della sua maison”. La situazione si è fatta critica quando, a pochi giorni da un importante matrimonio a Riad, in Arabia Saudita, una delle sue collaboratrici è svenuta mentre stava completando un abito. “Era sabato, il lunedì dovevo partire per Riad, e avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, insieme a quelli di altre sedici principesse”, ha dichiarato lo stilista, evidenziando la pressione e l’urgenza del momento.

La reazione di Milly Carlucci

La conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha commentato la situazione, affermando che Mariotto avrebbe dovuto avvisare prima di lasciare lo studio. Tuttavia, lo stilista ha ribadito che la situazione si è sviluppata troppo rapidamente per poter prendere una decisione ponderata. “Era successo tutto troppo in fretta e sono dovuto scappare”, ha spiegato, sottolineando la sua preoccupazione per la salute della collaboratrice e la necessità di garantire il completamento degli abiti per l’importante evento.

Speculazioni e futuro incerto

Nonostante il chiarimento, l’assenza di Mariotto dalla finalissima del 21 dicembre ha alimentato ulteriori speculazioni riguardo a una sua possibile sostituzione nella giuria del programma. I fan si chiedono se il noto stilista tornerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle o se questo episodio segnerà la fine della sua avventura nel talent show. La sua dedizione al lavoro e la passione per la moda rimangono indiscutibili, ma il futuro di Mariotto nel programma resta avvolto nel mistero.