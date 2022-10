Guido Airoldi entra a fare parte del team professori nel docureality Il Collegio 7, in partenza il 18 ottobre 2022.

Il professore, specializzato in Disegno ed Educazione Artistica, svolgerà la sua attività a ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni: che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Guido Airoldi: chi è il professore de Il Collegio 7?

Il nuovo professore di arte e di disegno Guido Airoldi è nato a Bergamo nel 1977 e attualmente ha 45 anni.

La sua passione per il mondo dell’arte lo porta a iscriversi presso l’Accademia di Milano, la Brera Academy of Fine Arts, specializzandosi nella pittura e nel collage, ma soprattutto anche nell’esposizione delle sue opere.

È infatti il 2007 l’anno in cui Guido Airoldi espone la sua prima mostra, intitolata Dichotomies ed esposta presso il Castello Colleoni della sua città natale, Bergamo.

Nel corso della sua carriera partecipa anche ad altre mostre e partecipa anche a diversi premi e ottiene moltissimi apprezzamenti proprio per la grande qualità del suo lavoro e per lo stile da lui portato avanti. Nel 2010 partecipa al Fourth Laguna Price e arriva fino alla fase finale. In tale occasione Guido Airoldi decide di esporre le sue opere all’Arsenale di Venenzia e vince il Premio Speciale Catch by The Eye, Save in the heart, che gli consentirà di esporre, in un tempo successivo, nella meravigliosa città di Londra.

La sua carriera artistica si amplia di anno in anno; Airoldi ha la possibilità anche di esporre le sue opere anche nella città di Budapest, grazie al Premio Speciale Koller Gallery. Successivamente entra anche a fare parte del gruppo espositivo Archiviarti alla Fabbrica Borroni di Milano, la cui cura è affidata a Fiordalice Sette. Il suo lavoro viene notato da Mattia Munari, che decide di inserirlo immediatamente tra gli artisti selezionati dalla galleria e lo inserisce poi nella Ex circo, la prima mostra a Milano nella Galleria dell’Anfiteatro.

La sua passione diventa un lavoro a tutti gli effetti: Guido Airoldi non smette mai di esporre e le occasioni che gli si presentano davanti lo arricchiscono ogni giorno sempre di più. Nel 2016 espone Focus al Museo di Zoologia e Paleontologia dell’Università Federico II e alla galleria Anywhere Art Company di Napoli. Un anno dopo, nel 2017, ha anche esposto alla Fondazione Stelline di Milano e ritorna a essere Circus Lupiensis presso il Castello di Rivara-Museo d’arte contemporanea.

Le opere di Guido Airoldi sono presenti all’interno delle principali fiere d’arte contemporanea, tra Milano, Padova, Bergamo, Bologna, Verona, Torino.

Attualmente il professore vive e lavora tra Bergamo e Verona.

Guido Airoldi è il nuovo professore di arte e di disegno della nuova edizione de Il Collegio, in partenza il 18 ottobre 2022 su Rai 2 alle ore 21:25 circa.

La vita privata di Guido Airoldi

Sulla vita privata del professore non si hanno particolari infomazioni. Airoldi, infatti, pare essere molto riservato sulla sua vita e su tutto ciò che lo riguarda. Sui social è attivo sia su Facebook, sia su Instagram; il suo profilo IG è pubblico e conta 880 follower per 321 contenuti, quasi interamente dedicati ai suoi lavori di arte e alle sue varie esposizioni.