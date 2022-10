La nuova edizione de Il Collegio 7 inizierà il 18 ottobre 2022 e andrà in onda su Rai 1. I ragazzi sono già stati selezionati e saranno in venti divisi tra maschi e femmine. Tra le allieve del collegio troveremo Luna Tota.

Luna Tota: chi è?

Luna Tota ha 15 anni ed è di Roma. Frequenta l’istituto aeronautico di Roma perché aspira a diventare pilota delle frecce tricolore. Ha già volato due volte: una come pilota e un’altra come copilota. Ha la macchina e ha anche fatto un incidente. Si reputa la principessa di casa e ogni tanto infatti mette una coroncina in testa quando le sue amiche vanno a trovarla.

Pensa di essere una bella ragazza. con un viso determinato, un fisico perfetto per gli scatti fotografici. Adora essere al centro dell’attenzione e in discoteca si fa sempre riconoscere. Le ragazze sono molto invidiose. Luna parteciperà a Il Collegio 7 e quindi dovrà confrontarsi con altre ragazze e ragazzi. Come finirà?

Luna Tota è un’allieva de Il Collegio 7

Il Collegio 7 riaprirà i battenti il 18 ottobre 2022 e sarà pronto ad accogliere venti allievi. Si conoscono già i loro nomi e dal 27 settembre 2022 sarà possibile guardare le selezioni. Troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Oltre ai nuovi ragazzi ci saranno delle novità: professori mai visti, materie mai trattate e una nuova voce narrante, quella di Nino Frassica. Quest’ultima avrà il compito di raccontare tutto quello che succede al Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni. L’ambientazione scelta per questa edizione è quella del 1958, anno di grandi cambiamenti per la nostra Nazione. Gli allievi dovranno acquisire la licenza media e rispettare le regole.