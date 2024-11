Come fare per scegliere il giusto fondotinta e il giusto correttore? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Guida per scegliere il fondotinta e il correttore giusti

Credo che tutte noi almeno una volta abbiamo comprato un fondotinta o un correttore (o entrambi) sbagliati. Colore troppo scuro, colore troppo chiaro, purtroppo è molto facile commettere errori e appunto acquistare un prodotto che per noi non va bene. La cosa fondamentale da sapere prima di acquistare fondotinta e correttore è qual è il proprio sottotono. Esistono tre tipi di sottotono, caldo, freddo e neutro. In mezzo ci sono tante varianti, l’importante è cercare di capire a cosa tendiamo di più, in questo modo possiamo andare sul sicuro anche per l’acquisto di fondotinta e correttore. Ma, come fare per capire che sottotono abbiamo? Scopriamolo adesso insieme.

Guida per scegliere il fondotinta e il correttore: come individuare il sottotono

Come abbiamo appena visto, per andare sul sicuro e quindi scegliere un fondotinta e un correttore giusti per noi, è fondamentale capire qual è il nostro sottotono. Come fare? In realtà non è così difficile come si pensa e anche se rivolgersi a un’esperta in armocromia può essere vantaggioso, si può arrivare anche da soli a capire il proprio sottotono. Ecco alcuni modi per capire qual è il nostro sottotono:

Vene: un modo per capirlo è guardare il colore delle nostre vene del polso. Se sono bluastre il nostro sottotono sarà freddo, se è verdognolo sarà invece caldo, se non definito sarà neutro.

un modo per capirlo è guardare il colore delle nostre vene del polso. Se sono bluastre il nostro sottotono sarà freddo, se è verdognolo sarà invece caldo, se non definito sarà neutro. Sole: un altro modo per capire qual è il nostro sottotono è come reagisce la nostra pelle al sole. Se diventa rossa e si scotta di frequente è freddo, se si abbronza subito è caldo, se diventa rossa e poi dorata è neutro.

Una volta capito qual è il nostro sottotono sarà più semplice capire quale fondotinta e quale correttore sono adatti a noi. Il consiglio è comunque sempre di chiedere parere a esperti nel settore, soprattutto quando non si arriva a essere certi del tipo di sottotono.

Guida per scegliere il fondotinta e il correttore giusti: come applicarli correttamente

Una volta che abbiamo acquistato il fondotinta e il correttore giusti, sappiamo quando vanno applicati per ottenere una base perfetta? Vediamo insieme la guida: