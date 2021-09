La natura si arricchisce di tantissime piante ed erbe che hanno diversi benefici e vantaggi sia per la cucina, ma anche per la salute. Una di queste è sicuramente il guaranà che è molto utile come dimagrante dal momento che è parte di un integratore che aiuta a perdere peso e stimolare il metabolismo. Ecco quali sono i suoi benefici e come assumerlo in cucina.

Pianta guaranà

Una pianta originaria del Sud America, infatti cresce nella foresta amazzonica, il cui nome scientifico è Paulinia cubana. Una pianta come il guaranà ha un effetto stimolante ed energizzante al punto che è spesso usata come energy drink in diverse bevande. Si sviluppa sotto forma di albero con una altezza che raggiunge i 10 metri, mentre se coltivata non arriva ai 3 metri circa.

Una pianta che dà dei frutti che si essiccano al sole. Molto importante nel guaranà è il seme del frutto che si usa in diverse preparazioni a seconda della regione e delle tradizioni di quel luogo. In Brasile, si essicca il seme, lo si tritura finché non si riesce a ottenere una pasta di colore rossastro che viene nuovamente essiccata. In Venezuela, si usa insieme alla farina di manioca per lasciarlo fermentare e poi essiccarlo nuovamente.

Ha radici molto lontane e antiche, al punto che gli stessi abitanti della foresta amazzonica, forse anche per la forma del seme, pensavano che il guaranà nascesse dagli occhi degli dei. Una pianta rampicante sempreverde che cresce soprattutto lungo i fiumi della foresta amazzonica e appartiene alla famiglia delle Sapidanceae. Le tribù amazzoniche la usano moltissimo per le sue proprietà e la considerano una pianta sacra.

Il significato etimologico della parola guaranà vuol dire inizio della conoscenza e le popolazioni amazzoniche la usano molto come trattamento di determinate patologie, ma anche per la celebrazione di riti indio proprio per via dei suoi benefici.

Pianta guaranà: benefici

Si usa molto in ambito erboristico proprio per i suoi benefici e vantaggi. La pianta del guaranà ha diversi benefici e proprietà, tra cui antidolorifiche e tonico stimolanti. Ha una azione antiossidante, combatte i radicali liberi che sono ritenuti i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare ed è ricca di tantissimi principi attivi che aiutano a stare bene sotto tutti i punti di vista garantendo un benessere psicofisico all’organismo.

Agisce sul metabolismo dei liquidi drenando e sciogliendo i grassi in eccesso. Infatti, il guaranà è uno dei componenti essenziali di Supremo Slim 5, un integratore che aiuta a recuperare la forma fisica e dimagrire in breve tempo. Oltre ai benefici dimagranti, permette anche di agire sul colesterolo cattivo migliorando i risultati e livelli.

Presente in molte bevande energetiche dal momento che stimola concentrazione aiutando ad aumentare la memoria e sentendo meno la stanchezza che può sopraggiungere. Riduce l’affaticamento mentale e non ha particolari effetti collaterali considerando che si tratta di una pianta, quindi un componente a base naturale. Aumenta le performance atletiche migliorando anche la capacità di resistenza fisica.

Molto utile assumere il guaranà o le compresse a base di questa pianta dal momento che combatte il sovrappeso e i chili di troppo. Contiene tantissima guaranina che permette di stimolare il metabolismo basale e di conseguenza bruciare le calorie in eccesso. Chi consuma bevande a base di questa pianta può notare un miglioramento della sindrome metabolica e quindi della riduzione del peso.



Pianta guaranà: miglior integratore dimagrante

Le proprietà e i benefici del guaranà sono molteplici e proprio per questo, questa pianta è uno dei componenti essenziali di un integratore quale Supremo Slim 5, raccomandato da vari esperti e consumatori. Un prodotto made in Italy che aiuta a perdere peso e dimagrire. Si chiama in questo modo poiché combina cinque ingredienti tutti naturali in una sola formula.

Assumere Supremo Slim 5 significa ridurre l’assimilazione di lipidi e quindi inibire i grassi che si consumano quotidianamente. Dal momento che tiene sotto controllo la glicemia, aiuta a combattere e ridurre il senso di sazietà e di fame. In questo modo riduce il grasso corporeo in modo da poter dimagrire rapidamente. Ha un effetto drenante, per cui combatte sia la ritenzione idrica che la pelle a buccia d’arancia.

Al momento è l’integratore dimagrante più utilizzato nelle varie diete.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un acceleratore alimentare che è ricco di fibre e permette di combattere la fame nervosa che tende a sentirsi soprattutto durante la notte. Gli ingredienti presenti all’interno permettono di garantire una buona regolarizzazione dell’intestino e favorire il giusto benessere dando anche l’energia per affrontare gli impegni della giornata.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che al suo interno si trovano componenti naturali, come cannella che regolarizza gli zuccheri del sangue aiutando a perdere peso; guaranà appunto che aumenta il dispendio calorico e agisce sul metabolismo; betulla dalle proprietà diuretiche e depurative; glucomannano che ha benefici dimagranti e infine gynostemma riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri.

Si consiglia di assumerlo prima dei pasti limitandosi a quanto indicato nel foglietto illustrativo e senza esagerare.

Originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali e inviarlo attendendo la chiamata dell’operatore. L’integratore è in promozione al costo di 49€ per una confezione invece di 82€ con le spese gratis., ma ci sono anche altre offerte di cui approfittare. Il pagamento è con Paypal, carta di credito oppure contanti al corriere alla consegna.