Alcune bevande e piante hanno dei benefici importanti sulla salute e l’organismo. Una di queste è sicuramente il the verde molto amato e rinomato, non solo come bevanda da consumare durante il giorno. Vediamo tutte le sue proprietà e benefici e le offerte che sono disponibili online.

The verde

Una bevanda molto apprezzata che si ottiene grazie all’infusione delle foglie della pianta, il cui nome scientifico è Camelia Sinensis, appartenente alle Teacee. Il the verde si coltiva soprattutto nelle terre orientali, quali Giappone, Cina e India, ma anche in Indonesia, nel Caucaso, nell’America meridionale, compresa l’Africa.

Man mano che cresce, tende a svilupparsi come un albero e raggiunge quasi i due metri di altezza. Le foglie sono di colore verde, ma cambiano per quanto riguarda le forme.

Considerata molto più di una bevanda da bere magari a colazione o alle cinque, è un vero e proprio aiuto in alcune patologie e malattie.

Si può bere sia caldo che tiepido e si adatta a qualsiasi stagione, compresa l’estate da bere freddo. Inoltre, si consiglia l’aggiunta di una fetta di limone in modo d’amplificarne i vantaggi che questa pianta ha per la salute, in generale.

Preparare una tazza di the verde è molto semplice, in fatti basta versare uno o due cucchiaini in una tazza di acqua bollente, lasciando riposare per poi filtrare.

Lasciare che non sia troppo bollente e cominciare a degustarlo. Una bevanda da consumare a colazione oppure a metà pomeriggio come merenda insieme a qualche biscotto o snack.

The verde: benefici

Come detto, sarebbe sbagliato classificarlo e considerarlo soltanto come una bevanda, perché è molto di più. Si tratta di un vero e proprio aiuto nel trattare determinate patologie in quanto ricco di varie proprietà e benefici per il benessere, in generale. Innanzitutto, ha tantissimi antiossidanti che aiutano a combattere le infiammazioni e prevenire patologie molto serie, quali il cancro.

Il fatto che abbia tanti antiossidanti è fondamentale per proteggere il fisico e ridurre la formazione dei radicali liberi che sono considerati i responsabili dell’invecchiamento cellulare. In base ad alcune ricerche effettuate da personale esperto, sembra che permetta di ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e a livello metabolico.

Il the verde contiene meno caffeina rispetto al caffè, per cui non influisce in modo negativo sul sistema nervoso. In base ad alcuni studi che sono stati condotti da professionisti del settore, migliora le funzioni cerebrali influendo in modo positivo sull’umore, la vigilanza, la concentrazione e anche la memoria.

Inoltre, per chi vuole perdere peso e lotta con i chili di troppo, si rivela un ottimo alleato. Considerato un brucia grassi naturale, che aumenta il tasso metabolico aiutando a dimagrire con risultati ottimali. In commercio, infatti, si trovano vari prodotti e integratori a base di the verde. Considerato un ottimo antibatterico naturale, soprattutto per quanto riguarda la salute del cavo orale, quindi dell’igiene della bocca e dei denti. Protegge dal rischio di contrarre ictus e infarti, permettendo, anche grazie ai suoi composti, di vivere a lungo.

The verde Amazon

Considerando, come è stato appurato, le tantissime virtù e proprietà di questa bevanda, sul sito di Amazon si possono trovare tantissimi prodotti quali integratori, lozioni e creme a base di the verde approfittando di vari sconti e prezzi al ribasso da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si visualizzano una serie d’informazioni al riguardo. La classifica qui sotto vi propone tre dei migliori prodotti che sono scelti tra quelli maggiormente apprezzati e noti dagli utenti dell’e-commerce.

1)L-Carnitina pura

Un integratore brucia grassi che consta di circa 120 compresse a base di L-Carnitina che aiuta a trasportare i grassi trasformandoli in energia, pepe nero e tè verde che sono componenti fondamentali per dimagrire e perdere peso. Una formula adatta a qualsiasi tipo di dieta e un integratore che possono consumare anche i vegani. Il the verde e il pepe nero hanno notevoli benefici per la forma fisica. Un prodotto che è scontato del 29%.

2)Elizabeth Arden Green Tea

Una crema corpo del noto marchio Elizabeth Arden nella confezione da 500 ml a base di the verde e gocce di miele. Un prodotto per la pelle secca che la leviga e lenisce. Oltre al the verde, si compone anche di cumino, rabarbaro e scorza d’arancia. Un prodotto che allevia il prurito ammorbidendo la pelle. Basta applicarne uno strato sul corpo e lasciare che si assorba in profondità. Si trova anche nella confezione da 50 e 100 ml. Una crema che avvolge e idrata. In vendita con lo sconto del 28%.

3)Bilomed Kletter Repair+

Una crema nella confezione da 50 ml per prendersi cura delle mani con estratto di the verde di ottima qualità. Ottima per la protezione delle pelli screpolate e secche. Una crema che si assorbe in maniera rapida senza lasciare la pelle particolarmente oleosa. Bisogna lavare le mani e applicare la crema fino a completo assorbimento. Priva di alcool, parabeni e altri profumi.

Il the verde è ottimo anche per la cura delle borse e delle occhiaie.