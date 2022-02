La bella stagione sta tornando, le basse temperature lentamente cedono il posto a climi più miti. Questo significa solo una cosa: è tempo di indossare le nostre amate gonne e scoprire le gambe. Dalle passerelle di moda ci arriva un’idea ben precisa di quali saranno le gonne più trendy della prossima stagione calda che verrà.

Ecco quali sono le gonne della primavera le nuove tendenze del 2022.

Gonne primavera, tutte le tendenze del 2022

Le gonne sono un vero e proprio must-have che di certo non potevano mancare per la prossima primavera 2022. Quanti e quali sono i tipi di gonna? Ci sono poi moltissime varianti della gonna, a seconda della fantasia degli stilisti e delle mode. Quelle che saranno più gettonate nei prossimi mesi saranno 6 modelli!

Ecco i 6 modelli essenziali e indispensabili della bella stagione:

Gonna Midi

Facilissima da abbinare, la gonna midi ha una bellezza elegante, femminile e versatile e, nel corso degli anni, è diventata un must-have necessaria da avere nel proprio armadio.

La gonna arriva poco sopra la caviglia e appena sotto il ginocchio, si preferisce tinta unita e nei colori neutri come il beige, bianco, nero e blu. Se volete, invece, avere uno stile più casual, frizzantino e vivace, potete indossare una gonna in fantasia da abbinare rigorosamente con una t-shirt bianca.

Quali scarpe abbinare alle gonne midi? L’accoppiata più gettonata è gonna con scarpe basse. Si può optare per sneakers bianche o colorate per un look più street e casual; ma se si ha in mente un look più chic la scelta ricadrà su sling-back o i classici tacchi alti.

Minigonne

Nata negli anni ’60 e molto critica, la minigonna è tornata ed è riapparsa in passerella. Queste magnifiche minigonne a vita alta e leggermente svasate, sono facilmente abbinabili e in base a quale mini sceglierete potete creare dei look passando dal look casual a uno elegante. In jeans, in tessuto, lino, colorata, fantasia, la selezione delle mini è varia e per tutti i gusti.

Le scarpe da abbinare alle minigonne sono varie. Se volete un look casual indossate sneakers bianche; vi sentite rock? potete mixare la vostra gonna con gli anfibi. Volete indossare la minigonna anche in ufficio, perché no? Abbinatele abbinarla con una camicia a righe e un paio di mocassini.

Gonne asimmetriche

Anche le gonne asimmetriche quest’anno avranno un gran successo. Sicuramente qualcuno farà ancora fatica a pensare a come abbinare questo capo. Niente paura! Durante la stagione primaverile, per risolvere il look, è possibile optare per una t-shirt bianca in cotone oppure è possibile indossare una maglia a maniche lunghe monocolore o un pullover.

Gonne cargo

Le gonne cargo anni ’90 tornano a fare tendenza nel 2022. Da micro fino a midi e maxi le cargo sono arricchite da zip, tasche e coulisse in vita. Fare degli abbinamenti è semplice. La maggior parte dei venditori abbina le gonne cargo a t-shirt, sneakers e mini-bag a tracolla.

Gonne dal taglio dritto

Lunga fino alle caviglie, non mancheranno i modelli midi. Queste gonne dal taglio dritto, femminile e trendy, leggero ed elegante, comodo e indispensabile, si può indossare su look easy e casual da giorno, o su mise eleganti per le occasioni formali. Da indossare con t-shirt e capi vintage.

Gonne preppy

Le gonne preppy sono tornate. Queste gonne che ricordano il kilt, possono essere indossate con mocassini stringate e blazer in perfetto stile college.