Gonne inverno 2022: i trend del momento

A prescindere dalla stagione, ci sono dei capi a cui la donna non sa resistere e tra questi vi sono sicuramente le gonne. Un capo perfetto da indossare durante l’inverno anche grazie ai tantissimi modelli con cui abbinarle per un look perfetto. Qui una panoramica su alcune delle migliori gonne inverno di maggiore tendenza e quali sfoggiare.

Gonne inverno 2022

Sono sicuramente un capo passepartout e perfetto per ogni occasione e momento. Le gonne inverno sono molto femminili e seducenti. Un capo con cui creare tantissimi look che siano adatti sia per il lavoro, ma anche per le occasioni meno formali, come la spesa o le uscite con le amiche.Si possono abbinare in tantissimi modi: da una felpa con cappuccio per un look sportivo a una blusa.

Sono un capo da indossare da mattino a sera con qualsiasi outfit e acquistarle in questo periodo è perfetto, complice anche gli sconti e i saldi che sono appena iniziati. Per chi ama essere elegante, una gonna a ruota è il capo perfetto per l’inverno da abbinare a stivaletti o scarponcini per un look sempre alla moda.

Scegliere la gonna adatta accompagnata dal giusto accessorio permetterà non solo di essere alla moda e al passo con i tempi, ma anche di stare al caldo affrontando le temperature gelide del periodo invernale. Ovviamente le gonne inverno realizzate in tessuto caldo e dalla fantasia semplice sono sicuramente le più adatte per questa stagione e periodo dell’anno.

Per la stagione invernale è meglio optare per tessuti pesanti, come la lana, il jeans, la pelle, il cotone pesante o il misto poliestere evitando tessuti leggeri come il satin e la seta. Le forme geometriche e i colori scuri come il nero e il beige sono maggiormente indicati per il periodo. Una gonna lunga fino alla caviglia o al polpaccio aiuta a tenere le gambe al caldo.

Gonne inverno 2022: trend

Per quanto riguarda i modelli di gonne inverno 2022, si consiglia di dare una occhiata alle tendenze e alle ultime passerelle in modo da farsi una idea su quali capi indossare per questa stagione. A ruota, a rubino, plissettata, lunga o corta oppure in un tessuto come il tulle, sono alcune delle gonne da indossare e di maggiore tendenza.

La maggior parte dei modelli sono in lana per dare un po’ di calore e tepore oppure denim o anche eco pelle in modo da sedurre con fascino e carattere. Le gonne sono di vario tipo: midi, in maglia, a tubino oppure a ruota o a pieghe, ma anche molto aderenti per mettere in risalto le gambe, magari indossando degli stivali alti sino al ginocchio.

Le tendenze accontentano i gusti di ogni donna, proponendo sia minigonne dalla stampa animalier passando per le classiche longuette oppure tessuti in maglia o lana o ancora modelli molto corti che si caratterizzano per frange e disegni particolari. Alcuni marchi propongono gonne inverno midi plissettate con fantasia all over.

Ci sono poi marchi che puntano a gonne inverno in stile scozzese da abbinare ai mocassini ai piedi. Per proteggere le gambe dal freddo, le gonne lunghe in tessuti lucidi sono assolutamente un must della stagione. Si trovano modelli a vita alta o dal taglio asimmetrico oppure realizzate in doppio tessuto come il plissé e il tulle. Sono gonne da indossare in ogni momento.

Gonne inverno 2022 Amazon

Per le donne che non sanno rinunciare alle gonne neanche in inverno, Amazon le propone in vari modelli e sconti. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori modelli di gonne inverno da indossare tra quelle più apprezzate dalle altre consumatrici.

1)Belle Poque gonna a vita alta svasata

Un modello di gonna molto elegante e perfetta per l’inverno. Dotata di cintura che dona un look affascinante e snello al tempo stesso. La cintura permette di regolarla in vita in modo da donare una perfetta vestibilità. Una gonna in rayon, poliammide ed elastan. Una gonna a balze con cerniera e bottoni nei colori nero e rosso, con modello disponibile anche a pois.

2)Grace Karin gonna da donna a vita alta

Un modello molto corto, elegante, in poliestere e viscosa. Un modello a quadri con cerniera sul lato sinistro, tasche laterali e con fantasia a quadri. Ha un elastico in vita e i bordi sfrangiati. Un modello a tubo molto elegante da abbinare alle camicie e bluse. Nei colori nero, bianco e rosso.

3)Esprit gonna

Una gonna perfetta per l’inverno in lana pregiata, di ottima qualità. Un modello svasato dalla lunghezza mini. Un capo classico da avere nell’armadio. Realizzata con un misto di fibre, compreso anche il poliestere. Un modello dalla linea diritta senza cerniera o bottoni e adatto per qualsiasi momento della giornata. In vendita con il 32% di sconto.

