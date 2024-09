Gonna trasparente: un look audace tutti i giorni

Gonna trasparente: come abbinarla al meglio per un look audace tutti i giorni

La gonna trasparente si appresta a essere il capo must have dell’autunno inverno 2024, per un look audace tutti i giorni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarla al meglio.

Quest’anno è l’anno delle trasparenze, abiti, magliette e gonne dall’effetto vedo non vedo sono diventati virali, indossati non solo dalla celeb. Per l’autunno inverno 2024 2025, ecco che la gonna trasparente si appresta a essere il capo must have per un look audace tutti i giorni. Tra l’altro, le gonne trasparenti le abbiamo viste anche sulle ultime passerelle, a testimonianza di quanto siano diventate di moda. Se prima la lingerie quindi rimaneva ben coperta, adesso non è più così, anzi è proprio il contrario. Che sia in pizzo, in tulle, in organza poco importa, nel vostro armadio una gonna trasparente per le prossime stagioni fredde non può proprio mancare!

Gonna trasparente: quali acquistare?

Come abbiamo appena visto, la gonna trasparente è il capo must have dell’autunno inverno 2024 2025. Ma, quali acquistare per essere super cool? Allora, prima di tutto bisogna decidere che grado di trasparenza vogliamo, infatti ci sono modelli a più strati dove quindi la trasparenza è meno evidente. Se siete timide e non volete osare troppo beh, il consiglio è quindi di puntare su questi modelli. Alcuni modelli sono addirittura dotati di sottogonna, che si può anche rimuovere la volta che appunto si vuole ottenere un look più sensuale. Ci sono anche i modelli di gonne che sono trasparenti sono in alcuni punti, dalla coscia in giù o anche dal ginocchio in giù. Il consiglio è quello comunque di indossare dei collanti coprenti sotto la gonna. In pratica la scelta della gonna trasparente dipende appunto dall’effetto che volete ottenere e dal vostro carattere. Andiamo adesso a vedere insieme come abbinare al meglio una gonna trasparente.

Gonna trasparente: come abbinarla al meglio

Dopo aver visto quali sono i modelli di gonna trasparente tra cui scegliere, andiamo a vedere insieme come abbinare al meglio questo tipo di gonna: