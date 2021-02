Impossibile non conoscere questo celebre brano degli 883. Pubblicato nel 1995 diventa una canzone cult della tradizione italiana interpretata tanto dai più bravi professionisti quanto dai giovani in spiaggia intorno a un fuoco. Gio Evan decide di sceglierla come cavallo di battaglia per la serata cover di Sanremo 2021. Scopriamo “Gli anni” degli 883, di seguito il testo e il significato del brano.

883, Gli anni: il significato

A rendere questo pezzo celebrativo è sicuramente il testo che ripercorre alcuni dei fenomeni di cultura di massa più importanti degli anni Novanta. Si racconta con grande dolcezza il ricordo della serie Tv Happy Days, i successi calcistici del Real Madrid e anche i Roy Roger’s Jeans. Questo brano ricorda i momenti vissuti con gli amici a fare giri in motorino, guardare film e divertirsi come se non ci fosse un domani. Un pezzo che trasmette nostalgia, la evoca proprio attraverso il ricordo e il pensiero di tempi che non potranno tornare più.

Il testo della canzone

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

stessa gente che vien dentro consuma e poi va

non lo so che faccio quì

esco un pò

e vedo i fari delle auto che mi

guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi

Gli anni d’oro del grande Real

gli anni di Happy days e di Ralph Malph

gli anni delle immense compagnie

gli anni in motorino sempre in due

gli anni di che belli erano i film

gli anni dei Roy Rogers come jeans

gli anni di qualsiasi cosa fai

gli anni del tranquillo siam qui noi

siamo qui noi

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

una coppia che conosco ci avrà la mia età

come va

salutano

così io

vedo le fedi alle dita di due

che porco giuda potrei essere io qualche anno fa

Gli anni d’oro del grande Real

gli anni di Happy days e di Ralph Malph

gli anni delle immense compagnie

gli anni in motorino sempre in due

gli anni di che belli erano i film

gli anni dei Roy Rogers come jeans

gli anni di qualsiasi cosa fai

gli anni del tranquillo siam qui noi

siamo qui noi

siamo qui noi

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

stan quasi chiudendo

poi me ne andrò a casa mia

solo lei

davanti a me

cosa vuoi

il tempo passa per tutti lo sai

nessuno indietro lo riporterà neppure noi

Gli anni d’oro del grande Real

gli anni di Happy days e di Ralph Malph

gli anni delle immense compagnie

gli anni in motorino sempre in due

gli anni di che belli erano i film

gli anni dei Roy Rogers come jeans

gli anni di qualsiasi cosa fai

gli anni del tranquillo siam qui noi

siamo qui noi