Le voci corrono più veloci dell’aria e pare che dopo la rottura con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese abbia ritrovato l’amore con una nuova donna: Giulia Tordini.

Come già ben sappiamo Belen Rodriguez ha riaperto il suo cuore all’ex marito Stefano De Martino e, giustamente, anche l’hairstylist Antonino Spinalbese ha deciso di rituffarsi tra le onde dei sentimenti.

È stato proprio lui a svelare la nuova frequentazione con Giulia Tordini, condividendo sui social alcuni dettagli della ragazza (foto del corpo, collana, tatuaggi e altre piccole cose). Medesima mossa effettuata da Giulia, che ha postato varie fotografie in cui compaiono elementi maschili che si ricollegano proprio a Spinalbese.

Da lì a poco, dunque, la conferma e l’identità della nuova fiamma di Spinalbese ha avuto un volto: Giulia Tordini. I due sono stati avvistati passeggiare insieme tra le strade di Milano, tra sorrisi e sguardi dolci.

Andiamo a scoprire un po’ di più su Giulia Tordini e sulla sua vita.

Chi è Giulia Tordini

Giulia Tordini è nata a Civitanova Marche ed è figlia di Piero Tordini, il noto designer di scarpe. Ha due sorelle, Giorgia Tordini, la maggiore, che è nata nel 1987 ed è la co-fondatrice di The Attico insieme a Gilda Ambrosio, e Greta Tondini, la sorella più piccola.

Sin da bambina Giulia è stata circondata dalla moda e pare che la sua vera e grande ispirazione sia stata per lei la nonna: Leda Madera Marta Spinucci.

L’ispirazione della nonna, gli studi, la nascita del brand di gioielli

La nonna di Giulia, Leda Madera Marta Spinucci, è stata per lei fonte di ispirazione primaria. La ragazza, infatti, è stata sin da subito attratta dal mondo degli accessori (la nonna ne portava tantissimi quando lei era bambina!) e per tale ragione ha deciso di iscriversi allo IED di Milano e di dedicarsi interamente al mondo dei gioielli.

Grazie alla figura di nonna Leda e al suo forte interesse verso l’unicità del potere degli accessori, Giulia decide di fondare il suo brand di gioielli e lo fa nel 2019. Complice di tale scelta proprio nonna Leda, che lei definisce “una figura molto importante e ricorrente nel mio processo di creazione. Il suo fascino magico mi ha ispirata sin da quando ero piccola”.

Infatti, sappiamo che Giulia era solita osservare attentamente gli anelli che decoravano le mani della nonna, rimanendone sempre molto affascinata.

Così, nel 2019 nasce “Leda Madera“, che porta il nome della nonna e le sue collezioni sono ricche di pezzi dallo stile glamour molto audace ma senza tempo. Il brand è divenuto molto popolare e i suoi gioielli vantano collezioni particolarissime, i cui titoli si ispirano spesso a titoli di film che Giulia ha amato, da grande appassionata di cinema qual è.

Tutti i gioielli del brand sono realizzati in Italia, più precisamente in Toscana e al centro delle collezione appare sempre un punto fondamentale: il movimento, reso ancora più iconico e forte grazie al dettaglio “plissettato”, immancabile negli accessori super glamour di Leda Madera by Giulia Tordino.

Chissà se la nuova coppia Tordino-Spinalbese posterà altre foto insieme: noi non vediamo l’ora di vederle!