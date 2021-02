Originaria di Latina, ma affezionata al capoluogo campano si definisce “naturalizzata napoletana”. Lo dimostrano anche i suoi numerosi tatuaggi che raccontano molto della sua vita, come quello sulla schiena che vede protagonista la Madonna. Scopriamo la storia di Giulia Diana, la compagna di Ghemon, autore di Rose Viola.

Chi è Giulia Diana

Con un sorriso e un’ironia contagiosi sui social, Giulia Diana si presenta prima con il suo stile di vita e poi con il suo lavoro. La sua bio di Instagram e il suo noto hashtag #SEITANtoFICA dimostrano il suo sostegno verso l’ideologia vegana. Con grande autoironia porta avanti questa filosofia di vita che unisce anche alla sua passione per l’arte. Oltre a realizzare grafiche ama i tatuaggi, che aggiunge sulla pelle con grande senso estetico.

Giulia nella vita è anche Event e Funeral Planner e Manager di Mike, a sostegno dei talenti. Scrive inoltre per Beat & Style, un magazine online che tratta dal 2007 di musica, cultura e vita.

L’incontro con Ghemon e la storia d’amore

Giulia e Ghemon, si conoscono e intraprendono una lunga amicizia. Tra i due sembra esserci uno di quei rapporti che non possono mutare finche un giorno, racconta lui, ha confessato di amarla e lei ha detto di ricambiare.

Tra i due è quindi nata una storia d’amore importante che non nasce senza riflessioni. Entrambi infatti credono nell’indipendenza e nella necessità in amore di essere prima autosufficienti per non rallentarsi nei progetti di vita. Giulia dell’amore scrive su Instagram: