Giulia D’Urso non ci sta a lasciare campo libero a Clarissa Selassié con il nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e attacca la principessa su un flirt che in quegli stessi giorni il neo vippone della casa Antonio Medugno aveva con lei: “Antonio a Roma per te?”.

Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer rivendica la storia con il neo vippone Medugno e smentisce in maniera ironica Clarissa.

Giulia D’Urso attacca Clarissa: l’ingresso di Medugno nella casa e apriti cielo

L’ingresso di Antonio Medugno nella casa più spiata d’Italia ha già creato il caos, per dirla tutta. Il tema cardine era il fugace flirt che Medugno aveva avuto con Clarissa nei giorni scorsi ma su quel flirt sono arrivare le precisazioni a vetriolo di Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ,che sui social non solo ha smentito Clarissa, ma ha anche spiegato sulla scorta di quali “argomenti” lei è titolata a smentirla.

Le “vacanze romane” di Medugno, ma con chi? Con la principessa o con l’influencer?

È presto detta: a Roma Antonio ci sarebbe andato per stare con lei, non con Clarissa, e l’influencer ha lasciato intendere che fra lei ed il vippone ci sia stato qualcosa esattamente mentre la Selassie sosteneva che quel qualcosa ci fosse stato con lei. A mettere pepe ci aveva pensato il solito Alfonso Signorini, che all’ingresso di Medugno nella casa aveva informato il pubblico che chi stava entrando conosceva bene una ex concorrente.

Inutile dire che la natura di quel “bene” era stata ammessa da entrambi in diretta il 28 gennaio. E a quel punto è arrivato il “siluro social” della D’Urso contro la principessa etiope.

La D’Urso al veleno sui social: “Lui a Roma per te? Io sapevo una storia diversa…”

Dopo un minaccioso “mi raccomando tu” rivolto ad Antonio Giulia aveva postato un altro messaggio, più diretto: “Io sapevo una storia completamente diversa. Lui è venuto a Roma per te? Senza parole“. Insomma, l’unico dato certo è che a Roma Medugno ha incontrato una delle due… o magari entrambe.