Un cambiamento inaspettato

Giovanni Ciacci, noto per il suo ruolo di esperto di stile nella trasmissione Detto Fatto, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo recente cambiamento di look. Durante un’apparizione nelle Stories di Instagram con la conduttrice Caterina Balivo, il 53enne ha mostrato un aspetto completamente diverso, suscitando curiosità e sorpresa tra i suoi fan. La Balivo, con il suo consueto spirito giocoso, ha chiesto a Ciacci se fosse stato riconosciuto, ma la risposta è stata negativa, segno che il suo nuovo look ha davvero colto di sorpresa anche i più affezionati.

Il siparietto in camerino

Nel camerino di Caterina, mentre si preparava per la diretta, Ciacci ha scherzato sul suo aspetto. La conduttrice, notando il suo pizzetto blu scomparso, ha chiesto: “Ma il pizzetto blu?”. Giovanni, con un tono ironico, ha risposto: “Sparito!”. Questo scambio ha messo in evidenza non solo il cambiamento fisico, ma anche la personalità vivace e spiritosa di Ciacci, che ha sempre saputo intrattenere il pubblico con il suo umorismo.

Un ritorno in grande stile

Giovanni Ciacci è tornato in tv come ospite nella prima parte del programma di Rai1, dove si è parlato di Sanremo 2025. Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo, soprattutto dopo un lungo periodo di assenza dalla scena televisiva. Solo cinque giorni prima, i due si erano già incontrati in diretta, dove Ciacci aveva portato un mazzo di fiori a Caterina, sottolineando il legame speciale che li unisce. “Sono cinque anni che non ci vediamo in onda…La mia cherie…”, aveva detto, dimostrando che, nonostante il cambiamento di look, il suo affetto per la Balivo rimane intatto.