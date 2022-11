Giovanni Angiolini è stato pizzicato a Milano mentre bacia la modella tedesca Hanna Weig. Così, l’ex flirt di Michelle Hunziker smentisce la love story con Roberta Morise.

Giovanni Angiolini bacia Hanna Weig

Il settimanale Chi ha pizzicato Giovanni Angiolini mentre bacia Hanna Weig.

Il chirurgo estetico più bello d’Italia e la modella tedesca appaiono abbastanza affiatati. La donna, soltanto qualche mese fa, ha messo fine al matrimonio con Jorn Schlonvoigt, padre della sua unica figlia.

Smentito il flirt con Roberta Morise

Con il bacio ad Hanna, Giovanni ha smentito il flirt con Roberta Morise. Soltanto qualche giorno fa, Angiolini era stato pizzicato insieme alla conduttrice Rai, ma alla luce del kiss con la Weig, la loro appare come una semplice amicizia.

Chi è Hanna Weig?

Hanna Weig, che i settimanali tedeschi descrivono come la nuova fidanzata di Giovanni Angolini, è una modella e influencer nata e cresciuta in Germania. Non a caso, nella patria della donna, il chirurgo viene descritto come il “dottor stranamore“. Il settimanale Chi ha scritto: “La nuova coppia ha acceso la curiosità dei tabloid in Germania visto che Hanna, fino a metà ottobre, era sposata con Jorn Schlonvoigt“. Hanna, nata a a Vohenstrauss 26 anni fa, è mamma della piccola Delia, nata nel 2017.