Margherita è la figlia del giudice di “MasterChef” Giorgio Locatelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giorgio Locatelli, chi è la figlia Margherita?

Giorgio Locatelli è orami oggi una delle certezze del programma televisivo “MasterChef”, oltre a essere uno dei giudici più amati dal pubblico. In pochi lo sanno, ma Giorgio Locatelli è anche padre, sua figlia si chiama Margherita, pare sia nata nel 1998 e quindi oggi dovrebbe avere 25 anni. Margherita è nata dall’amore tra Giorgio e la moglie Plaxy, con cui sta insieme da circa 30 anni. Non si hanno molte notizie circa la giovane, purtroppo pare che abbia avuto problemi di salute dovuti a una serie di intolleranze e allergie alimentari, tanto che suo padre si è qualificato nella cucina per gli intolleranti proprio per lei. Giorgio infatti ha deciso di elaborare menù e programmi speciali proprio per chi, come sua figlia, soffre di questi problemi. Margherita ha anche un fratello più grande di nome Jack, che sua madre ha avuto da una precedente relazione. Infine pare che Margherita non sia molto avvezza al mondo dei social network.

Giorgio Locatelli, l’avventura a MasterChef

Giorgio Locatelli è un cuoco e un personaggio televisivo italiano, noto soprattutto al pubblico per il suo ruolo di giudice nel programma televisivo “MasterChef”, che è tornato in onda il 14 dicembre scorso su Sky Uno. Giorgio è nato il 7 aprile del 1963 a Vergiate, in provincia di Varese, e ha quindi 60 anni ed è figlio d’arte, in quanto la famiglia gestiva un ristornate stellato, la Cinzianella, sul lago di Comabbio. Subito dopo il diploma si appassiona di cucina grazie appunto al ristorante della famiglia. Nel 1983 ha abbondonato l’Italia per trasferisci all’estero, a Londra. Nel 2018 è stato ufficializzato il suo ingresso come giudice al programma culinario “MasterChef” per l’ottava edizione, incarico che continua a ricoprire insieme ad altri due chef stellati, ovvero Antonino Canavacciuolo e Bruno Barbieri. I tre giudici hanno più volte dichiarato di andare molto d’accordo e di frequentarsi spesso anche fuori dagli studi televisivi. Giorgio Locatelli è oggi uno degli chef più amati e stimati, sono due a oggi i ristoranti di sua proprietà, ovvero La Locanda Locatelli a Seymour Street (Londra) e il Ronda Locatelli a Dubai. Giorgio Locatelli è sposato con Plaxi Exton, i due vivono insieme da circa 30 anni. I due lavorano anche insieme alla Locanda Locatelli, ristorante che, dopo solo un anno dall’apertura, nel 2013 ha ricevuto la Stella Michelin. La coppia si è sposata nel 1995, e dalla loro unione è nata Margherita. Plaxi aveva già un figlio, Jack, nato da una precedente relazione. Giorgio Locatelli è una persona molto riservata, ma se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha 507mila follower.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme?

Selena Gomez ritrova l’amore con Benny Blanco: chi è il nuovo fidanzato?