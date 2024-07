L’ex nuotatore Filippo Magnani e l’ex velina Giorgia Palmas hanno scelto la Sardegna come meta delle proprie vacanze estive. Tra amore e social, vediamo insieme, di saperne di più della loro storia d’amore.

Giorgia Palmas e Filippo Magnani: la loro storia, tra amore, vacanze e social

E’ tempo di vacanze anche per i vip, l’ex velina di “Striscia la notizia” e l’ex nuotatore hanno scelto la Sardegna per una vacanza di famiglia. Con loro anche le due figlie, Mia e Sofia, quest’ultima nata dalla relazione tra la Palmas e l’ex Davide Bombardini. La coppia appare molto felice e affiatata, a testimonianza di una relazione molto solida che dura ormai da diversi anni. Sia Giorgia che Filippo hanno deciso di documentare la vacanza sui rispettivi social network, postando alcuni scatti davvero unici. L’ex nuotatore ad esempio ha postato alcune foto mentre si trovano in barca, con la seguente scritta a corredo del post: “quello che il mare vuole il mare si prende”. Anche la Palmas ha postato diverse foto: “ogni tuffo fatto al mare nella mia vita ha sempre avuto lo stesso sapore e non è solo quello della salsedine… è quell’incredibile sensazione di libertà, di leggerezze, di Vita, di freschezza.” Giorgia Palmas e Filippo Magnini per l’esattezza dovrebbero essere in vacanza a Lido Tamatete, in località Cala Sinzias, con molta probabilità in un resort di lusso a quattro stelle.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le dediche social

Come abbiamo appena visto, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si trovano in vacanza con le due figlie in Sardegna, tra sabbia bianca e acqua cristallina. La coppia appare molto felice, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram. Nel corso degli anni, l’ex velina di “Striscia la Notizia” e l’ex nuotatore si sono scambiati spesso dediche social, come ad esempio il messaggio scritto dalla Palmas lo scorso 12 di maggio, in occasione del loro terzo anniversario di nozze: “Ubi tu, ibi ego… 3 anni oggi e poi verso l’infinito, amore della mia vita!”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le tappe della loro storia d’amore

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti a Milano nel 2018. L’ex velina di “Striscia la Notizia” aveva già una figlia, Sofia, nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Nel 2019 c’è stata la proposta di matrimonio da parte dell’ex nuotatore. I due avrebbero dovuto sposarsi in Sardegna ma, a causa del Covid, le nozze sono state rimandate. Intanto, nel 2020, è nata Mia. Nel 2021 Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati con rito civile a Milano mentre il 12 maggio del 2022 si sono sposati con rito religioso sulle rive del lago di Como. Come detto precedentemente, Giorgia Palmas era prima legata a Davide Bombardini, mentre Filippo Magnini è stato il fidanzata di Federica Pellegrini. Oggi Giorgia Palmas e Filippo Magnani sono in vacanza in Sardegna con Mia e Sofia, per godersi il sole, il mare e la famiglia. La loro storia, a quanto pare, procede davvero a gonfie vele!