“Agente di PR, imprenditore e motivatore nella crescita personale, dalla mente con fame di sapere“: così si definisce sui social network Gianluca Benincasa, mental coach di Salerno di 37 anni.

Conosciuto anche per essere stato fidanzato con Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip 7, Benincasa è un volto molto conosciuto nell’imprenditoria milanese: scopriamo meglio il suo profilo.

Gianluca Benincasa: chi è l’imprenditore e mental coach

Gianluca Benincasa è nato a Salerno il 3 agosto 1985 sotto il segno del Leone e attualmente ha 37 anni. Dopo essersi diplomato all’ I.T.I.S Galileo Galiei di Salerno Benincasa decide di intraprendere una carriera nel marketing, iscrivendosi dunque alla facoltà di Marketing e Comunicazione alla Business Academy.

Il suo profilo Instagram è privato, ma dall’anteprima si può ben notare quanto sia seguito: Benincasa ha infatti 40.3 mila follower per un totale di 57 post pubblicati.

Nella bio del social si definisce mental coach e businessman, specializzato in crescita personale, in motivazione e in comunicazione.

Il 20 gennaio 2017 Gianluca Benincasa pubblica il suo primo libro, intitolato Combatti la solitudine – Tecniche d’approccio ed edito da AIE.

Oltre che per la sua professione e il suo titolo anche di imprenditore, Gianluca Benincasa è sicuramente conosciuto soprattutto per essere stato il fidanzato di Antonella Fiordelisi, concorrente nel 2022 al Grande Fratello Vip 7.

Una storia passata, tanto che l’influencer Fiordelisi è entrata dentro la casa più spiata d’Italia dichiarandosi single, ma pare che Benincasa non sia poi così d’accordo.

Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha deciso di sganciare una bomba gossip che non rimarrà in disparte. A quanto pare, infatti, l’imprenditore e mental coach ha voluto dichiarare:

Ci siamo dati una pausa ma il nostro rapporto non è chiuso. Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro. È mancato tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose.

A quanto pare l’amore non si è mai realmente concluso tra i due; stando a quanto ha dichiarato Benincasa i due avrebbero deciso di prendersi una pausa proprio in occasione dell’imminente ingresso dell’influencer dentro la casa: la motivazione? La paura di soffrire entrambi troppo. Come si poteva immaginare, le dichiarazioni di Benincasa non sono rimaste indifferenti al popolo di internet, come non sono rimaste indifferenti al mondo del Grande Fratello: ci saranno novità nelle prossime puntate?

Nulla c’è dato da sapere, ma nel frattempo Fiordelisi sta continuando a conoscere un altro ragazzo dentro la casa, Edoardo Donnamaria, che pare proprio essere molto preso dell’influencer.

Lunedì 7 novembre 2022 va in onda uan nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e stando ai numerosi rumors circolanti sul web Gianluca Benincasa potrebbe fare una visita ad Antonella Fiordelisi per un importante faccia a faccia: che cosa succederà? Si scoprrà la verità o sarà tutto smentito? A quanto pare non ci resta che attendere.