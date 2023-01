Giada Parra: chi è la moglie di Paolo Conticini

Classe 1975, Giada Parra ha un passato come modella e come miss Italia. È sposata con l’attore Paolo Conticini; la loro storia d’amore dura da tantissimi anni e i due sono sempre più innamorati.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Giada Parra: tutto sulla moglie di Paolo Conticini

Nativa di Pisa, Giada Parra è nata nel 1975 e attualmente ha 48 anni. Si è laureata in Scienze Politiche nella sua città natale, ma dopo tale conseguimento ha intrapreso la carriera da modella e da miss. In realtà sul suo conto di non si conosce molto; Giada Parra è da sempre una donna molto riservata e non lascia trapelare molte informazioni su di sé e sulla sua vita privata.

Amante degli animali, dei viaggi e della natura, Giada Parra condivide tutte queste passioni insieme al compagno Paolo Conticini.

Attualmente Parra è una libera professionista e collabora molto spesso con importanti brand luxury, come Gucci, ad esempio.

La storia d’amore tra Giada Parra e Paolo Conticini inizia nel 1993, quindi si parla di un rapporto duraturo e molto solido. Nel 2013, vent’anni dopo, i due hanno deciso di convolare a nozze, attraverso una cerimonia molto semplice organizzata per mera formalità, dato che entrambi avevano già tutto quello che volevano.

La loro relazione è stabile già da moltissimi anni, quindi il matrimonio è servito soprattutto per una questione prettamente legale: l’amore, infatti, non si dimostra con il matrimonio.

Giada Parra è sempre stata molto vicina al marito dimostrandogli tutto il suo amore e sostenendolo in tutto e per tutto anche in momenti per lui molto complessi. Paolo Conticini, infatti, ha passato una parentesi di vita molto buia: i problemi di soldi e l’apertura fallimentare di una palestra insieme al fratello lo hanno portato a vivere problemi abbastanza pesanti. Giada Parra, però, c’è sempre stata: il suo amore verso il compagno è indescrivibile.

A oggi la coppia non ha figli, ma nessuno dei due ha negato l’intenzione di averne.

Giada Parra è anche presente sui social media, ma tiene molto alla sua privacy e a tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Su Instagram, ad esempio (@giadaparra12), il profilo è aperto e conta un totale di 3854 follower, per 191 post pubblicati. L’ex modella è solita pubblicare contenuti che la ritraggono insieme al marito, attimi di pura felicità con quest’ultimo o scatti in vacanza o in compagnia dei suoi amici a 4 zampe di cui è follemente innamorata. Si evince un carattere solare e una personalità molto limpida: Giada Parra è sorridente e ama starsene in mezzo alla natura o in riva al mare.

Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento. Siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini […]

Queste sono state le parole del marito Paolo Conticini nei confronti della moglie. La loro storia d’amore è una storia di crescita e di rispetto reciproco.

Conticini, attore e conduttore molto noto in Italia, attualmente ha 54 anni. Molte persone probabilmente lo ricorderanno per avere recitato in diversi film accanto a Christian De Sica.