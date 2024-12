Ghirlanda di Natale: quale scegliere come decorazione

Con le festività alle porte, oltre ai doni, bisogna anche pensare alle decorazioni per l’interno ed esterno. Tra i tanti addobbi, la ghirlanda di Natale è quella maggiormente gettonata disponibile in vari modelli e da posizionare a seconda dello stile d’arredo.

Ghirlanda di Natale

Tra tutti gli addobbi e decorazioni, la ghirlanda di Natale è sicuramente il più classico e comune. Si può appendere alla porta d’ingresso, ma anche al caminetto oppure usare come decorazione sul tavolo della vigilia o del pranzo per dare un tocco di festa alle giornate e alla casa, in generale.

Essendo un simbolo di benvenuto e di auspicio, è un addobbo che va scelto con la giusta cura per adattarlo anche all’ambiente. Oggi è abbinata anche ai centrotavola magari con candele in pendant per ottenere una bella atmosfera natalizia.

Sono poi varie le possibilità di ghirlanda di Natale che si possono trovare e inserire tra i propri addobbi. Ci sono i modelli con le pigne, la frutta e la cannella per un tocco vintage oppure bianca per qualcosa di moderno o ancora minimal per un modello più piccolo anche a seconda delle dimensioni del proprio appartamento.

Ghirlanda di Natale: dove metterla

Oltre a scegliere il tipo di ghirlanda di Natale per la propria casa, bisogna anche capire come inserirla e quante metterne. Che siano una o due, da posizionare in alta o in basso, molto dipende dalla porta di ingresso. Molti la appendono in alto mentre altri preferiscono metterla sul pomello centrale della porta.

Nel caso di porta a due battenti è consigliabile una doppia ghirlanda ma sono consigliabili dei modelli minimal e piccoli in modo da non dare fastidio al momento dell’ingresso. Non sempre seguire le tendenze è utile, anzi anche perché bisogna che sia in linea con lo stile della casa.

Per una porta liscia e moderna si consiglia una porta dal design minimal come una ghirlanda di Natale a corona oppure si può giocare con varie proposte per creare i contrasti. Per i colori si punta a quelli tradizionali: oro, argento ma anche rosso brillante.

Il chiodo, anche se potrebbe risultare antiestetico oppure un gancio in metallo, aiuta sicuramente a tenere questo ornamento ben saldo e sicuro in modo che non cada al momento dell’ingresso.

Ghirlanda di Natale di Amazon

Un oggetto di arredo del genere è disponibile sul sito di Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando la foto si notano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con le tre migliori tipologie di ghirlande di Natale per la casa scelte tra quelle maggiormente richieste e volute.

1)com-four ghirlanda natalizia

Adatta per la porta della propria casa e decorata con la scritta Welcome. Decorativa per un tocco natalizio alle porte. Fatta con rami intrecciati: si può benissimo appendere alla finestra o usare come decorazione sul tavolo per il pranzo di Natale.

2)Ghirlanda di Natale (30 cm) ghirlanda di Natale con led

Una corona con bacche rosse, pigne e aghi di pino nei colori del rosso, del verde e dell’oro che simboleggia la festività. Le luci sono a led per illuminare tutta la casa. Un ornamento da appendere per decorare tutta la casa compreso le porte e le finestre.

3)Runmkuo ghirlanda natalizia 30 cm Christmas wreath

Una ghirlanda molto grande dalla forma rotonda con palline natalizie, bacche con fiori di Natale. In plastica molto resistente e adatta per essere appesa a pareti, porte e anche alle finestre della propria casa come decorazione per le feste.

