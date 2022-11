Sonia Bruganelli si è attirata contro le critiche del web con il look da lei sfoggiato durante l’ultima diretta del GF Vip e il cui costo sarebbe a dir poco esagerato.

Sonia Bruganelli: l’abito e le critiche

Sonia Bruganelli ha sfoggiato un lungo abito Missoni durante l’ultima diretta del GF Vip il cui costo si aggirerebbe attorno ai 1790 euro.

Nonostante il look sia griffatissimo, in tanti sui social hanno dimostrato di non apprezzare affatto il look sfoggiato dall’opinionista e di ritenerlo poco adatto a lei e alla sua fisicità.

“L’abito e i capelli ti stavano malissimo”, ha scritto un utente sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Quell’abito può anche essere dì Missoni, ma non ti valorizzava“. E ancora: “SONIAAAA MA CHI TI VESTE?”, “Vestito osceno”.

Sonia Bruganelli non ha replicato alle molte citiche sul suo abito e in tanti si chiedono se lo farà magari nelle prossime ore.

I look firmati

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione su di sé grazie ai suoi look costosi e d’alta moda.

Spesso la conduttrice è anche stata criticata perché non baderebbe a spese per abiti e scarpe griffate ma lei stessa ha più volte replicato ai commenti di questo tenore scrivendo:

“I soldi che spendo sono miei, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, perché ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità, posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”.