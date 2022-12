GF Vip, Patrizia: la relazione con un attore famoso

Patrizia Rossetti, durante un momento di confidenze al GF Vip, si è lasciata scappare una rivelazione scottante sulla sua vita sentimentale. Anni fa, ha avuto una relazione con un attore famoso che era ed è ancora oggi sposato.

La scorsa settimana, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alberto De Pisis e Giaele De Donà di portargli qualche gossip esplosivo sui concorrenti del GF Vip. I due hanno indagato a fonde e il Vippone ha scovato una notizia bomba su Patrizia Rossetti. La regina delle televendite ha avuto una relazione con un famoso attore e regista. Si tratta di Danny Queen.

Alberto, chiamato in confessionale, ha raccontato:

“Ho già qualcosa Alfonso è ovvio. Giaele si è buttata su Micol e Tavassi per scoprire cose sul loro flirt. Io invece sono andato ad indagare tra i flirt passati e le storie di Patrizia Rossetti. Qualcosa ho già percepito e anche se con poco preavviso ho già del materiale. Ho già un nome e non so se posso dirlo in diretta. Sì un flirt celebre, un nome famoso, un attore molto, molto, molto importante. Sì una persona famosa ovviamente. Non è una storia finita sui settimanali. Loro si conobbero durante una sfilata. Lei si è seduta sulle ginocchia di lui e i paparazzi sono impazziti. Nessuno però sa i tasselli. Lei mi ha fatto troppo ridere, prima di tutto ha pensato al lavoro. Ai tempi conduceva Buon pomeriggio e l’ha portato in trasmissione a gratis. Furba devo dire. Posso dire il nome? Lui è Danny Quinn! Ormai l’ho detto”.