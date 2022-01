Giacomo Urtis pensava di essere fuorionda e ha sganciato una bomba sulla coppia Alex-Delia durante l’ultima puntata del GF Vip: “Fate le orge!”.

La relazione tra Alex e Delia

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto protagonista la relazione tra Alex Belli e Delia Duran, e il loro concetto piuttosto libertino di “amore”.

I due infatti sono una coppia piuttosto particolare, che ha affrontato momenti difficili, e che vede come interpreti delle personalità forti.

La modella venezuelana, infatti, è bisessuale, e ha fatto intendere che la loro relazione è aperta ad altre donne, non solo nella concezione sessuale, ma di amore e sentimento vero e proprio.

Il commento di Giacomo Urtis

Questa situazione è sicuramente al centro dei dibattiti sulla Casa, sia dall’esterno, che tra i concorrenti.

In particolare, il chirurgo plastico dei Vip, Giacomo Urtis, non è la prima volta che commenta la situazione tra Delia e Alex.

Anche questa volta le sue parole non si sono lasciate attendere, se non fosse per l’imbarazzante gaffe. Urtis era convinto di non avere il microfono accesso e si è lasciato andare con un commento abbastanza fuori luogo: «Ma quale amore libero, questi fanno le orge!».

Parole che hanno lasciato il pubblico e soprattutto lo studio allibiti, con Alfonso Signorini che ha cercato di deviare l’argomento e passare oltre.