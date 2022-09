Al Grande Fratello Vip Giovanni Ciacci ha svelato un inaspettato retroscena su due vip di sua conoscenza, Valeria Marini e Pamela Prati.

Giovanni Ciacci: il gossip su Valeria Marini e Pamela Prati

Al Grande Fratello Vip Giovanni Ciacci ha svelato un inatteso retroscena su Valeria Marini e Pamela Prati che, stando a quanto da lui affermato, se ne sarebbero date di santa ragione nel dietro le quinte di un famoso show.

“Ho conosciuto Pamela lavorando con Valeria.

La prima volta che l’ho vista, si sono picchiate. Capisci che cosa o visto io?”, ha dichiarato Ciacci, attuale concorrente del GF Vip. Per adesso sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e in tanti sperano di saperne di più nei prossimi giorni. La questione per altro non è mai stata confermata o raccontata dalle due dirette interessate, e i fan sono in trepidante attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Pamela Prati al momento si trova al GF Vip con lo stesso Ciacci e la sua partecipazione al programma è stata ampiamente criticata dal pubblico del reality show. Molti infatti ritengono che, dopo lo scandalo Caltagirone, l’ex stella del Bagaglino non meriti ulteriore visibilità da parte del pubblico del piccolo schermo. La sua partecipazione al reality di Signorini riuscirà a redimerla agli occhi del pubblico?