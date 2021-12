GF Vip daytime, Alessandro Basciano corteggia le donne della Casa: la reazione di ex concorrente

Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip di lunedì 20 dicembre, il reality show è tornato sul piccolo schermo mostrando ai telespettatori nuovi momenti particolarmente intensi ed emozionanti.

GF Vip, daytime di lunedì 20 dicembre: Aldo Montano lascia la Casa

Il daytime del Grande Fratello Vip di lunedì 20 dicembre anticipa la messa in onda della 29esima puntata del reality. Nel corso della puntata ancora inedita, i concorrenti del reality che sono all’interno della Casa più spiata d’Italia dal mese di settembre dovranno definitivamente decidere se abbandonare lo show o accettare il prolungamento del format fino al mese di marzo e competere per il titolo di vincitore.

In questo contesto, è ormai certo che tra coloro che abbandoneranno la Casa ci sarà Aldo Montano.

L’ex schermidore, infatti, ha più volte rivelato di volersi ricongiungere con la sua famiglia per trascorrere insieme il Natale. I telespettatori, quindi, dovranno presto dire addio a uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione.

L’abbandono di Aldo Montano ha generato molta tristezza anche in Manuel Bortuzzo che avrebbe desiderato concludere l’edizione insieme all’amico.

GF Vip, daytime di lunedì 20 dicembre: l’ingresso dei nuovi concorrenti

Intanto, nella serata di venerdì 17 dicembre, hanno fatto il loro ingresso nella Casa del GF Vip tre nuovi concorrenti: si tratta, nello specifico, dell’attrice Eva Grimaldi; di Federica Calemme, nota per aver partecipato a Miss Italia, a Ciao Darwin e a L’Eredità; e di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore a Temptation Island.

Dopo l’ingresso delle new entries nella Casa, Alessandro Basciano si è distinto per il particolare interesse mostrato sia nei confronti di Soleil Sorge che di Sophie Codegoni. Quest’ultima, inoltre, sembra ricambiare in modo piuttosto evidente le attenzioni e la fisicità del ragazzo.

Allo stesso modo, anche Soleil Sorge non sembra indifferente al nuovo coinquilino. I due, del resto, hanno già trascorso la notte insieme, scambiandosi qualche abbraccio, anche se l’amica speciale di Alex Belli era convinta di aver dormito con Giacomo Urtis.

GF Vip, daytime di lunedì 20 dicembre: Alex Belli contro Alessandro Basciano

In relazione a quanto emerso dopo l’ingresso nella Casa dei nuovi concorrenti, Gianmaria Antinolfi sembra non essere l’unico a “preoccuparsi” per l’arrivo di Alessandro Basciano, anche se ha più volte ripetuto di non temere la competizione.

Nel corso della prossima puntata in diretta del GF Vip, infatti, si attende l’intervento di Alex Belli che, nonostante sia stato squalificato dal programma, si è duramente scagliato contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Durante la nuova puntata, inoltre, verranno affrontati anche il litigio che ha coinvolto Carmen Russo e Soleil Sorge e l’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, che ha spesso ricordato di avere una compagna al di fuori della Casa.