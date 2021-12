Il Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese. Non solo battibecchi e litigi, malumori e discussioni: nella casa più spiata d’Italia sbocciano anche nuovi amori. Prosegue la conoscenza – come a loro piace definirla – tra Sophie e Gianmaria, mentre tra Lulù e Manuel tutto sembra procedere a gonfie vele.

Non può dirsi lo stesso tra Soleil e Alex, ormai ex concorrente del reality più chiacchierato (e discusso) di Canale 5. Dopo settimane di baci, intesa e parole d’amore, l’attore ha preferito abbandonare la casa e tornare dalla moglie Delia, che pare lo abbia già perdonato. A incuriosire i fan ora è il rapporto tra Biagio e Miriana: i due sembrano sempre più vicini e anche il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha detto la sua su di loro.

Nella nuova puntata, quella di lunedì 20 dicembre, si prevedono nuove sorprese e tanti colpi di scena: i telespettatori più fedeli sono già in trepidante attesa.

Gf Vip, Alfonso Signorini parla del rapporto tra Biagio e Miriana

Che tra Miriana e Biagio la complicità sia sempre più intima è evidente. Lo ha ricordato anche Alfonso Signorini al termine del daytime, quando ha dato alcune anticipazioni sulla nuova puntata.

“Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, ha detto Biagio rivolgendosi a Miriana.

La showgirl ha prontamente risposto: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. Tra i due non sono mancati dei baci e la gieffina ha sottolineato: “Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto”. Immediata la reazione del coinquilino: “Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due“.

Gf Vip, l’intesa tra Biagio e Miriana: le parole di Signorini

Rilasciando alcune anticipazioni sulla puntata in onda in prima serata lunedì 20 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato anche di Biagio e Miriana.

A tal proposito, ha svelato che i due “sono sempre più vicini e intimi. Si sono dati qualche bacio sulle labbra. Lui ha detto: “Se mi guardi con questi occhi non mi sento più fidanzato”. Lei furbescamente sta ferma e aspetta”.

Gf Vip, l’intesa tra Biagio e Miriana e le altre anticipazioni della nuova puntata

Alfonso Signorini ha svelato alcune anticipazioni che stuzzicano i fan e aumentano la curiosità dei telespettatori, che si aspettano una puntata travolgente (e piuttosto scoppiettante).

Alex Belli ha definito il nuovo concorrente, Alessandro Basciano, una sua copia non molto originale. Tra loro è atteso un confronto. Nel frattempo in confessionale l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non nasconde l’interesse per Soleil, confessa che apprezza molto la bellezza e il fascino di Sophie e gli piace il carattere e la dolcezza di Jessica.

Non solo amori e flirt: Signorini ha parlato anche di Carmen Russo, che “non ne può più” delle prime donne all’interno della casa del Gf Vip. Alla vigilia delle festività natalizie, le gieffine si esibiranno con una coreografia di Carmen Russo. Tuttavia, durante la preparazione Valeria Marini si è lamentata e ha chiesto di posizionarsi in prima fila. Anche Soleil non ha trattenuto le sue lamentele. “Anche sotto l’albero di Natale scoppierà la qualunque”, ha commentato il famoso conduttore.