GF Vip, Sophie e Gianmaria: la prima notte insieme

Nella casa del GF Vip Sophie Codegoni ha dato inizio a una liaison con Gianmaria Antinolfi ma in tanti non hanno potuto fare a meno che l’ex tronista non sembrerebbe davvero coinvolta dal sentimento per l’ex fiamma di Belen.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: la notte insieme

Nella casa del GF Vip Sophie Codegoni ha trascorso la notte insieme a Gianmaria Antinolfi ma, dopo un primo momento di baci e coccole, l’ex tronista ha trascorso il resto della notte lontana dall’ex fidanzato di Belen che, al contrario di lei, sembra molto preso dalla liaison. In tanti tra i fan del programma sono convinti che Sophie non sia affatto presa da Gianmaria e che lo stia “usando” solamente per ottenere visibilità.

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, nuovo concorrente del reality show, ha affermato che se Sophie dovesse farsi avanti lui non si tirerebbe indietro. Secondo la new entry del programma, Sophie non sarebbe abbastanza coinvolta da Gianmaria che, al contrario, sarebbe davvero innamorato di lei. “Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude.

Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole? Se c’è un affiatamento dovrebbe dargli un bacio al giorno almeno e invece mi ha proprio detto che non lo bacia più. Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo str***o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio”, ha detto Basciano a Giacomo Urtis.

Sophie Codegoni e Gianmaria

Sophie ha più volte opposto resistenza al corteggiamento di Gianmaria e tutt’ora non sembra che l’ex tronista sia davvero presa dall’imprenditore. La storia tra i due avrà vita breve come sostengono molti fan del programma?