Nathaly Caldonazzo ha un contratto a tempo per il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano sulla permanenza della concorrente.

GF Vip, contratto a tempo per Nathaly Caldonazzo?

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 20 dicembre, ha fatto il suo ingresso in Casa Nathaly Caldonazzo.

La showgirl è una delle nuove concorrenti ufficiali, tra quelli che stanno entrando a gioco iniziato per via del prolungamento di questa edizione, che finirà il 14 marzo 2022. Qualcosa, però, non torna nella sua partecipazione al reality. La Caldonazzo ha un contratto a tempo con il GF Vip?

GF Vip, contratto a tempo per Nathaly Caldonazzo? L’indiscrezione

A sollevare qualche dubbio sulla partecipazione di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip, è stata Deianira Marzano.

Secondo l’influencer, infatti, la concorrente avrebbe un contratto a tempo con il reality show. Lo ha svelato sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso la locandina di uno spettacolo teatrale in cui è presente anche la Caldonazzo, che andrà in scena il 29 gennaio. Ovviamente, se la showgirl dovrà essere presente in scena, non potrà essere all’interno della casa più spiata d’Italia. Quindi, è già stabilito che uscirà prima?

GF Vip, contratto a tempo per Nathaly Caldonazzo? Le parole di Deianira Marzano

Deianira Marzano ha condiviso questa locandina, spiegando che Nathaly Caldonazzo resterà all’interno della Casa per poco tempo. “Esce il 17 gennaio, ha il contratto di 30 giorni” ha dichiarato l’influencer. La shogirl, dunque, trascorrerà le vacanze natalizie all’interno del GF Vip, per poi uscire dalla Casa e tornare al suo lavoro.