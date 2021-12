Il Grande Fratello Vip non andrà in onda nelle serate del 24 e del 31 dicembre. Arriva un cambio di programmazione per le feste natalizie.

GF Vip, cambio di programmazione per le feste natalizie

Il Grande Fratello Vip ha deciso di rallentare un po’, almeno durante le festività natalizie.

Il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncerà al doppio appuntamento settimanale nei giorni che precedono il Natale e il Capodanno. Nelle settimane dal 20 al 26 dicembre e dal 27 dicembre al 2 gennaio, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo una volta a settimana, di lunedì. La prossima puntata del reality di Alfonso Signorini verrà trasmessa lunedì 27 dicembre. Le puntate della Vigilia di Natale e della Vigilia di Capodanno non andranno in onda.

GF Vip, cambio di programmazione per le feste natalizie: cosa andrà in onda

Venerdì 24 dicembre, la Vigilia di Natale, al posto del Grande Fratello Vip andrà in onda il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci. Gli spettatori trascorreranno la serata in compagnia di artisti italini ed internazionali. Venerdì 31 dicembre, invece, andrà in onda il Capodanno in Musica. Canale 5 saluterà il 2021 e accoglierà il 2022 con Federica Panicucci e Al Bano.

GF Vip, cambio di programmazione per le feste natalizie: da gennaio cambia giorno

All’orizzonte ci sono altre novità. Da gennaio, il Grande Fratello Vip potrebbe spostarsi di giovedì, per lasciare il venerdì sera libero per nuove fiction. Fino al 14 marzo, data della finale, il programma confermerà il doppio appuntamento, andando in onda il lunedì e il giovedì.