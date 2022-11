L’ingresso di Oriana Marzoli al GF Vip ha dato un grande scossone ai concorrenti. In primis, ad Antonella Fiordelisi che, subito dopo la diretta, si è scagliata contro di lei, riservandole parole al vetriolo.

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per Antonella Fiordelisi. La Vippona ha dovuto fare i conti con due ingressi che l’hanno infastidita, quello di Micol Incorvaia e di Oriana Marzoli. Al termine della diretta, l’ex schermitrice si è scagliata proprio contro quest’ultima. Oriana, infatti, ha consigliato ad Edoardo Donnamaria di viversi di più l’avventura al GF senza stare attaccato h24 ad Antonella. Appena la Fiordelisi ha saputo ciò ha perso le staffe:

Parlando con Nikita Pelizon, Antonella ha proseguito il suo sfogo contro Oriana:

La Fiordelisi, senza ombra di dubbi, è in cerca di alleati. Non a caso, si è sfogata anche con Luca Salatino.

Ha dichiarato:

“Sì la Barbie spagnola. Non ha contenuti . Poverina. Non sa di che parlare. Entra qui senza suoi contenuti e deve scassare agli altri. Domani farò tanta amicizia con lei fidati ahahah. Non si capisce quando parla. Dici che non dura tanto qui dentro? Infatti sì sono d’accordo. Cercava di darmi fastidio. Questa la metto a posto io, vediamo come si comporta”.

La Fiordelisi è un fiume in piena e cerca sostegno anche in uno dei nuovi arrivati, ovvero Edoardo Tavassi. Ha tuonato:

“Tra me e lei non c’è proprio competizione. Per lei è una battaglia persa. Io non ho paura, non me la sto facendo sotto. A me piace stuzzicare quando mi pestano i piedi. Per me non c’è mai un momento di calma in queste circostanze”.