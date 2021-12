Alessandro Basciano è entrato al Grande Fratello Vip con le idee ben chiare. Il ragazzo è molto attratto da Sophie Codegoni. Flirt in vista? Come reagirà Gianmaria Antinolfi?

GF Vip, Alessandro Basciano: attratto da due concorrenti

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 17 dicembre, è entrato un nuovo concorrente, Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island.

Una presenza giovane e bella, che non è passata inosservata dalle donne della Casa. Il ragazzo, 32enne originario di Genova, nella clip di presentazione, ha subito chiarito di essere attratto da due concorrenti in particolare, ovvero Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

GF Vip, Alessandro Basciano: filrt in vista con Sophie?

Alessandro Basciano lo ha annunciato chiaramente. Il ragazzo è interessato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. In modo particolare, sembra essere orientato soprattutto verso quest’ultima.

Deianira Marzano, la famosa influencer napoletana, aveva già lanciato l’indiscrezione. Secondo quanto pubblicato, sarebbe emersa una chat di Basciano in cui dimostrava di essere già proiettato su Sophie Codegoni, con la speranza di poter iniziare una storia con lei. Cosa accadrà ora che è entrato nella Casa? Sophie resisterà al suo fascino? Quale sarà la reazione di Gianmaria?

GF Vip, Alessandro Basciano: nuovi colpi di scena

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno ammesso che Alessandro Basciano ha un grande fascino.

Si sono confrontate in giardino, dichiarando di non aver nessun interesse nei suoi confronti, ma subito dopo sono scoppiate a ridere in modo molto complice. Soleil, però, ha sempre dichiarato di essere fidanzata. Sophie, intanto, ha un flirt in corso con Gianmaria Antinolfi, anche se continua a dichiararsi single. Alessandro riuscirà a conquistarla?