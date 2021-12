Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, è pronto per entrare al GF Vip. Sarebbe lui il concorrente scelto per sostituire Giulio Raselli.

Alessandro Basciano pronto per il GF Vip: sostituisce Giulio Raselli

Alessandro Basciano, come riportato da Fanpage, potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti ad entrare al Grande Fratello Vip.

Sarebbe lui il concorrente che prenderebbe il posto di Giulio Raselli, l’ex tronista messo in quarantena dalla produzione ma poi scartato. Raselli e Basciano hanno fatto le stesse esperienze. Il primo è stato corteggiatore e tronista a Uomini e Donne e poi tentatore a Temptation Island. Il secondo è stato corteggiatore e in seguito tentatore.

Alessandro Basciano pronto per il GF Vip: la nuova avventura

Alessandro Basciano potrebbe entrare a tutti gli effetti durante la puntata di venerdì 17 dicembre.

In questo momento l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island sarebbe in isolamento, pronto per l’ingresso dalla porta rossa. Per il momento non sono arrivate conferme dalla produzione del reality, ma Basciano sembra essere uno dei concorrenti scelti per ripopolare la casa prima delle vacanze. Il ragazzo, che ha corteggiato la tronista Giulia Quattrociocche ed è stato il tentatore di Valeria Liberati, è single e potrebbe creare dinamiche interessanti.

Alessandro Basciano pronto per il GF Vip: l’ingresso di Eva Grimaldi

Alessandro Basciano potrebbe entrare nella casa insieme ad Eva Grimaldi. “Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma e lei lo è di me, è molto sicura di me. Adesso però desidero vivermi questa esperienza” ha dichiarato la donna, spiegando di volersi sentire libera e leggera.