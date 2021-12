Alessandro Basciano è diventato popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

Chi è Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è nato nel mese di giugno del 1980 a Genova. Il pubblico l’ha conosciuto ed apprezzato grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Il ragazzo è arrivato alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Giulia Quattrociocche. Dopo un percorso un po’ turbolento, la tronista ha scelto Daniele Schiavon e ha lasciato Alessandro con un pugno di mosche in mano. I telespettatori hanno apprezzato molto, oltre che la sua bellezza, il suo carattere estremamente educato e pacato. Proprio per questo, al termine del corteggiamento, in molti hanno chiesto di poterlo vedere come tronista.

Vita privata

Alessandro ha avuto una relazione importante con Clementina Deriu. Dal loro amore, nel 2016, è nato il piccolo Niccolò. Nel corso della partecipazione a Uomini e Donne, Basciano ha sottolineato più volte che il figlio è la cosa più preziosa che ha. Subito dopo, nella lista dei suoi affetti, ci sono: la madre Giovanna, la sorella Giorgia Nicole e il suo pitbull Charlene. Dal 2014, inoltre, ha una bella amicizia con Jack Vanore, opinionista di Uomini e Donne.

Appassionato di auto, Alessandro è un imprenditore e si occupa di rivendita di automobili presso ‘AB Autogroup Srls’ di Roma. Grazie alla sua bellezza degna di nota, inoltre, è stato anche testimonial di Dsquared2.

Sbirciando la sua bacheca Instagram, si nota che la maggior parte dei post riguardano il suo lavoro come modello e il suo adorato Niccolò. Al momento, la sua latitanza dai social può significare solo una cosa: il viaggio nelle tentazioni sta andando più che bene.