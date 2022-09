Il cast del GF Vip 7 non è ancora al completo, ma i concorrenti che sono entrati in Casa si stanno ambientando per bene. Elenoire Ferruzzi si è addirittura presa una cotta per un Vippone. Chi è il fortunato?

GF Vip: Elenoire Ferruzzi cotta di un Vippone

Parlando con Alberto De Pisis, Elenoire Ferruzzi ha confessato di essersi presa una cotta per un Vippone. Appena entrata al GF Vip 7 aveva avvertito un certo tipo di interesse per Antonino Spinalbese. Poi, con il passare delle ore, le sue mire si sono spostate su un altro concorrente. Stiamo parlando di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne che è già finito in lacrime per la fidanzata Soraia.

Le parole di Elenoire Ferruzzi su Luca

Davanti alla confessione di Elenoire, Alberto le ha gatto notare: “Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa“. La Ferruzzi ha replicato a modo suo:

“A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!”.

Elenoire, ovviamente, si riferisce a Soraia, fidanzata di Salatino.

Molto probabilmente, la sua è semplicemente una battuta e non sostiene davvero che Luca non sia innamorato di lei.

Elenoire stuzzica Luca

Dopo la confessione ad Alberto, Elenoire si è rivolta direttamente al Vippone di cui è cotta. Ha esclamato:

“A me non piace! (Antonino Spinalbese, ndr) A me piaci tu e basta”.

Salatino, neanche a dirlo, è scoppiato a ridere e non ha risposto. La Ferruzzi ha qualche possibilità con Luca? Assolutamente no, l’ex tronista è follemente innamorato della sua Soraia.