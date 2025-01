Un viaggio nell’eleganza e nell’avanguardia

La fotografia di moda ha una storia ricca e affascinante, e pochi artisti hanno saputo lasciare un’impronta così profonda come George Hoyningen-Huene. A 125 anni dalla sua nascita, il Palazzo Reale di Milano ospita una mostra straordinaria intitolata ‘Glamour e avanguardia’, che celebra il talento di questo maestro della fotografia. Hoyningen-Huene, che ha lavorato per Vogue e Harper’s Bazaar, ha saputo catturare l’essenza di un’epoca, fondendo eleganza e surrealismo in immagini iconiche.

Un’esposizione ricca di opere iconiche

La mostra, curata da Susan Brown, presenta oltre 100 immagini stampate al platino, suddivise in dieci sezioni che ripercorrono la carriera di Hoyningen-Huene. Tra le sezioni più affascinanti troviamo ‘Visioni di un’epoca’ e ‘Tra jazz e Ballets russes: sogni di bellezza nella ville lumière’. Ogni sezione offre uno sguardo unico sulla sua capacità di unire l’arte della fotografia con il mondo della moda e del cinema, creando un linguaggio visivo che continua a ispirare.

Un tributo alla creatività e all’innovazione

Durante la presentazione della mostra, Lucia Bergonzoni, sottosegretaria alla Cultura, ha descritto Hoyningen-Huene come uno dei più grandi talenti della fotografia. La sua opera non è solo una celebrazione della bellezza, ma anche un’esplorazione delle interconnessioni tra storia, arte e cultura. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano, ha sottolineato come questa esposizione rappresenti un’occasione unica per ammirare l’eleganza classica e l’audacia del surrealismo, tracciando un percorso che attraversa l’alta moda e le arti visive.

Un’esperienza culturale imperdibile

La mostra non è solo un’esposizione fotografica, ma un progetto culturale ambizioso che invita il pubblico a riflettere sul contributo di Hoyningen-Huene all’immaginario visivo del XX secolo. Giulia Fortunato, Amministratore unico di CMS.Cultura, ha evidenziato l’importanza di questo evento, che offre una lettura trasversale delle opere di un artista che ha saputo proiettare la fotografia verso nuove dimensioni creative. Non perdere l’opportunità di immergerti nel mondo di George Hoyningen-Huene e scoprire la magia della sua arte al Palazzo Reale di Milano.